Первомайский райсуд Бишкека оправдал преподавателя университета строительства и архитектуры Темира Болотбека по делу о «разжигании национальной вражды».
Болотбек рассказал «Клоопу», что было проведено несколько независимых экспертиз, которые показали, что в его комментариях нет призывов к разжиганию «национальной вражды».
«Суд меня полностью оправдал, они приняли во внимание мнение независимых экспертов. Я продолжаю преподавать в университете», — сказал Болотбек.
В феврале 2018 года Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против Болотбека за призывы к национальной розни из-за его комментария в фейсбуке.
В своем комментарии под под постом журналистки Дины Масловой о советской архитектуре Болотбек написал (грамматика и пунктуация комментариев сохранены): «Вонючий отсталый и унылый совок! Архитектура? Кто называет типовую застройку архитектурой ничего не смыслят в архитектуре».
В следующем своем комментарии Болотбек добавил: «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в Сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского».