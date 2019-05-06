Темир Болотбек. Фото: издание «Кактус»

Первомайский райсуд Бишкека оправдал преподавателя университета строительства и архитектуры Темира Болотбека по делу о «разжигании национальной вражды».

Болотбек рассказал «Клоопу», что было проведено несколько независимых экспертиз, которые показали, что в его комментариях нет призывов к разжиганию «национальной вражды».

«Суд меня полностью оправдал, они приняли во внимание мнение независимых экспертов. Я продолжаю преподавать в университете», — сказал Болотбек.

В феврале 2018 года Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против Болотбека за призывы к национальной розни из-за его комментария в фейсбуке.

В своем комментарии под под постом журналистки Дины Масловой о советской архитектуре Болотбек написал (грамматика и пунктуация комментариев сохранены): «Вонючий отсталый и унылый совок! Архитектура? Кто называет типовую застройку архитектурой ничего не смыслят в архитектуре».

В следующем своем комментарии Болотбек добавил: «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда нибудь в Сибирь, там много унылого говна, нищего и рабского».