Мурат Суталинов. Фото: Эрнист Нурматов / RFE / RL

Бишкекский горсуд вынес решение об освобождении бывшего главы ГКНБ Мурата Суталинова 7 мая. Об этом судей попросил и адвокат Суталинова, и представители Госслужбы исполнения наказаний.



Ранее у Суталинова диагностировали прогрессирующий рак почки четвертой стадии и он нуждается в паллиативной помощи.

Врач-онколог, состоящий в комиссии Минздрава, сообщил, что врачи, изучив историю болезни, подтвердили диагноз Суталинова.

«Как специалист могу подтвердить, что заключение вышло на основании обследования. Как врач могу сказать, что пациент нуждается в постоянном лечении в больнице», — сказал он.

После приговора Суталинов попросил прощения у матерей погибших и пострадавших 7 апреля 2010 года.

«Меня поддержало очень много людей. Я очень благодарен. Много людей простили меня. Сколько осталось, нужно прожить правильно. Я чувствую моральную вину, просил прощения у матерей потерпевших. Но у меня не хватило сил остановить трагедию. За это я прошу прощения у народа. Я буду дома, никуда уезжать не собираюсь. Некоторые думают, что я сразу же уеду, но я буду дома. Верю, что у наших врачей хороший уровень», — заявил он.

Адвокаты просили досрочно освободить Суталинова еще в прошлом году, когда врачи вынесли заключение о раке левой почки. Правую почку Суталинову удалили в 2012 году, тогда врачи ставили ему диагноз: третья стадия рака.

В феврале этого года Ленинский райсуд принял решение оставить Суталинова под стражей, несмотря на диагноз.

Мурат Суталинов возглавлял Госкомитетом нацбезопасности с 2006 года до апрельской революции 2010 года.

После революции 7 апреля, когда на площади погибли десятки участников акции протеста, Суталинов уехал из страны и вернулся в декабре 2011 года, придя на судебный процесс по его делу. Его осудили по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Злоупотребление должностными полномочиями» на 20 лет с конфискацией имущества за гибель демонстрантов.

Также по этому делу были приговорены бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, бывший глава Службы госохраны Жаныш Бакиев, экс-премьер-министр Данияр Усенов. Они получили пожизненные сроки лишения свободы.