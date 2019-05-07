Проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство экономики Кыргызстана 25 апреля. По предложению минэкономики, ответственным за анализ и учет трафика должен стать Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

По задумке авторов постановления, данные со входящего и исходящего трафика будут собирать при помощи специального оборудования, установленного на границах страны. Там происходит прием трафика с транзитных каналов из Казахстана и России.

В постановлении говорится, что операторы связи будут обязаны предоставить ГКНБ доступ к своим точкам по приему интернета, чтобы спецслужбы установили оборудование для учета трафика.

После этого, данные о трафике будут передаваться в ГКНБ, а оттуда — в налоговые органы. Однако в постановлении не указывается, какую именно информацию спецслужбы будут передавать в налоговую, а также не говорится и о сохранности этих данных.

«В настоящее время на территории Кыргызстана отсутствуют какие-либо механизмы, позволяющие вести анализ, учета и регулирования входящего и исходящего трафика, по причине чего существует проблема не учтенного трафика», — говорится в справке-обосновании к постановлению.

До 15 мая 2019 года ГКНБ должен закупить необходимое для учета трафика оборудование, стоимостью от 1 до 5 млн долларов. Деньги на закупку этого оборудования выделит минфин Кыргызстана.