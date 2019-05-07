Проект постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство экономики Кыргызстана 25 апреля. По предложению минэкономики, ответственным за анализ и учет трафика должен стать Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).
По задумке авторов постановления, данные со входящего и исходящего трафика будут собирать при помощи специального оборудования, установленного на границах страны. Там происходит прием трафика с транзитных каналов из Казахстана и России.
В постановлении говорится, что операторы связи будут обязаны предоставить ГКНБ доступ к своим точкам по приему интернета, чтобы спецслужбы установили оборудование для учета трафика.
После этого, данные о трафике будут передаваться в ГКНБ, а оттуда — в налоговые органы. Однако в постановлении не указывается, какую именно информацию спецслужбы будут передавать в налоговую, а также не говорится и о сохранности этих данных.
«В настоящее время на территории Кыргызстана отсутствуют какие-либо механизмы, позволяющие вести анализ, учета и регулирования входящего и исходящего трафика, по причине чего существует проблема не учтенного трафика», — говорится в справке-обосновании к постановлению.
До 15 мая 2019 года ГКНБ должен закупить необходимое для учета трафика оборудование, стоимостью от 1 до 5 млн долларов. Деньги на закупку этого оборудования выделит минфин Кыргызстана.
Для чего это нужно
Замминистра экономики Дастан Кадыров заявил, что главная цель предлагаемого постановления — улучшение налоговых сборов.
«Постановление принимается с одной лишь целью: упорядочение сбора налогов и надзор за интернет-трафиком. Сейчас у нас нет возможностей для полного контроля. Такое имеется в международной практике. Мы должны видеть и знать, сколько интернет-трафика входит в страну, сколько исходит и сколько остается в Кыргызстане», — сказал Кадыров «Азаттыку».
По его словам, опасения, что ГКНБ будет иметь возможность отслеживать входящий и исходящий трафик «необоснованны».
Сейчас такие полномочия есть лишь у госпредприятия «Транском», которое подотчетно Госкомитету информационных технологий и связи (ГКИТиС). Кадыров уверил, что если постановление и вступит в силу, то на скорости интернета это никак не отразится.
«Получается, что сейчас сотовые компании и интернет-провайдеры взимают с одного абонента примерно 1000 сомов, и только с этой 1000 сомов мы взимаем налог […] У нас нет полной информации о том, сколько интернет-трафика входит и выходит. Должен быть установлен специальный аппарат. Ограничения интернета не будет, здесь такой цели не стоит», — заявил замминистра экономики.
Пресс-секретарь налоговой службы Эркин Сазыков заявил в интервью «Клоопу», что сейчас налоговые выплаты интернет-операторов проверяются согласно отчетам, которые те сдают.
«Они сдают отчеты по оказанным услугам и на основании этого производится уплата налогов. Но бывают и недобросовестные случаи, когда поступает большое количество интернет-трафика, и он может не продаваться и уходить без уплаты налогов», — сказал Сазыков.
Он не смог ответить на вопрос о том, как подобные случаи выявлялись раньше, и посоветовал обратиться в Министерство экономики, потому что именно оно занимается фискальной политикой.
«По закону, [налоговая служба] работает как исполнитель. Что в будущем планируют, мы не можем говорить», — добавил он.
«На налоги постановление не подействует»
Председатель ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев в интервью «Клоопу» сказал, что предлагаемые Минэкономом инициативы уже реализованы. По его словам, все данные о количестве трафика уже есть в Госкомитете связи и информационных технологий.
«Оператор, при получении лицензии в ГКИТиС, обязывается установить у себя аппаратно-программный комплекс СОРМ. И вот это новое постановление полностью дублирует функции СОРМа. Сейчас уже виден и объем трафика, и контент, все эти данные с избытком видны для ГКНБ. Нет вообще никакого смысла дублировать его на границе», — сказал Куренкеев.
Он добавил, что не имеет смысла принимать это постановление, чтобы повышать налоговые сборы с операторов, потому что все интернет-операторы закупают интернет-каналы, а не объемы трафика.
«С точки зрения бухгалтерии — это неграмотное постановление […] все пользователи уже оплачивают интернет через терминалы, а это банковский перевод — налоги с каждого сома оплачиваются. Нет смысла ставить шлюз на границе, он на налоги никак не подействует», — сказал Куренкеев.
Тотальный контроль над интернетом
Один из источников «Клоопа», работающий в сфере информационной политики, на условиях анонимности сообщил, что это постановление создано для контроля над интернетом. По его словам, это не первая попытка властей контролировать трафик.
«Абсолютно непонятно, почему контролирующим органом хотят сделать ГКНБ. Интернет-провайдеры работают с Госкомитетом информационных технологий и связи. По всем правилам это не должен быть ГКНБ», — сказал он.
По его словам, если ГКНБ получит доступ к интернет-шлюзам, то контроль над сетью будет полностью потерян, и это станет первым шагом к тотальному контролю над интернетом в стране.
«Теоретически, если у ГКНБ появится возможность напрямую контролировать канал интернета, то в зависимости от функционала оборудования, они могут урезать доступ к определенным ресурсам. Ну или вообще напрямую отрезать интернет в стране», — сказал он.
По мнению источника «Клоопа», с доступом к трафику у ГКНБ также появится возможность отслеживать контент пользователей. «Вероятно, интернет-шлюз будет создавать зеркальный интернет-канал — один из каналов будет напрямую идти в ГКНБ, а один интернет-провайдерам. Но не думаю, что ГКНБ сможет расшифровать зашифрованные каналы, но таких не очень много».
В положении к постановлению говорится, что трафик будет поступать в центр учета, а затем передаваться уполномоченному налоговому органу. Однако, если у ГКНБ будет доступ ко всему трафику, то узнать, какую именно информацию и данные они передали налоговым службам будет очень сложно. «Непонятно, где они будут хранить эти данные. Непонятно, как они будут отвечать за сохранность личных данных».
По мнению источника «Клоопа», налоговая служба Кыргызстана уже может подсчитывать правильность выплаты налогов интернет-провайдерами с помощью системы биллинга. «У налоговых уже есть отчетность по абонентам. Борьба с серым трафиком? Да провайдерам самим невыгодно работать с серым трафиком. В Казахстане, к примеру, за [продажу серого трафика] у провайдеров бывают проблемы».
Также введение в работу подобной системы может негативно отразиться на Кыргызстане, как на транзитной стране, откуда интернет поступает в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. «Эти страны могут отказаться от получения интернета из Кыргызстана, учитывая, что весь трафик будет просматриваться нашим ГКНБ».
На момент публикации материала, ни один из интернет-провайдеров не предоставил своих комментариев в ответ на запросы «Клоопа».