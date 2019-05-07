В пресс-службе МЧС сообщили, что инцидент произошел 7 мая в доме на пересечении улиц Ибраимова и Московской.

Очевидцы заметили девушку, которая стояла на карнизе четвертого этажа, и вызвали спасателей. Бригада МЧС приехала на место через 12 минут после вызова.

«Спасатели МЧС применили маневр — с пятого этажа один из них спустился на альпинистском снаряжении и снял девушку с карниза. Другие спасатели страховали его на пятом и первом этажах», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее, 5 мая, милиции и бригаде МЧС не удалось спасти мужчину, который сидел на окне 8 этажа в доме по улице Льва Толстого.

Пресс-служба МЧС пояснила, что их спасателям не удалось спуститься к мужчине на альпинистском снаряжении, потому что чердак дома был закрыт, а жильцы квартир на 10 и 11 этажах не открыли милиционерам и спасателям.

Когда спасатели попытались вскрыть дверь квартиры, на окне которой сидел мужчина, тот выпрыгнул из окна. По предварительным данным, мужчина был пьян. Он скончался на месте.