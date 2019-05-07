Общественные слушания по запрету на добычу урана с участием общественности и представителей горнорудных компаний прошли в парламенте 7 мая. Всего в Жогорку Кенеш пришли около 100 человек, чтобы высказать свое мнение.
Сторонники добычи урана утверждают, что только два человека из 30 смогли выступить в защиту добычи сырья.
После этого они демонстративно вышли из зала в знак протеста. По их словам, им не дали высказаться, перебивали, а также лимитировали их время у микрофона.
«Мы пытались донести до депутатов и общественности нашу позицию. Мы хотели честно и открыто сказать, что нет никаких рисков, данный законопроект убьет целую отрасль. И сейчас принимать необдуманное решение ни в коем случае нельзя», — сказал участник слушаний Николай Вишневский.
Представитель Союза предпринимателей считает, что этот законопроект нанесет удар по привлечению инвестиций в страну.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 4 мая заявил, что уран в стране добывать не будут, чтобы сохранить природу.
Президент сделал это заявление после нескольких митингов вокруг разработки урановых месторождений в Иссык-Кульской области. Жители региона протестовали против разработки, на акцию протеста вышли и в Бишкеке, а депутаты инициировали законопроекты против добычи урана по всей стране.