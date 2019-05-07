Общественные слушания по запрету на добычу урана с участием общественности и представителей горнорудных компаний прошли в парламенте 7 мая. Всего в Жогорку Кенеш пришли около 100 человек, чтобы высказать свое мнение.

Сторонники добычи урана утверждают, что только два человека из 30 смогли выступить в защиту добычи сырья.

После этого они демонстративно вышли из зала в знак протеста. По их словам, им не дали высказаться, перебивали, а также лимитировали их время у микрофона.