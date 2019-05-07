Пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сообщила о переименовании в Управление патрульной службы милиции (УПСМ).

Пока новое ведомство будет создано только в Бишкеке в качестве пилотного проекта — в него отберут по конкурсу 871 сотрудника, включая и действующих сотрудников УОБДД.

Пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев рассказал «Клоопу», что эта реформа должна «улучшить деятельность» патрульной милиции.

«Новая служба будет совсем другой, если раньше они вели надзор только за дорожным движением, то теперь у них расширятся полномочия — они смогут оказывать помощь населению, раскрывать преступления, будут работать по линии 102 и в целом обеспечивать безопасность», — сказал Исаев.

Это уже пятое по счету реформирование патрульной милиции. В последний раз ведомство переименовал в 2017 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков — из Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

До этого ведомство в разное время носило имя Патрульно-постовой службы (ППС), Дорожно-патрульной службы (ДПС), Госавтоинспекции (ГАИ), Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД).