Жалил Атамбаев

Ошский бизнесмен Жалил Атамбаев отказался от претензий к журналисту «Азаттыка» Ыдырысу Исакову и отозвал свой иск на 50 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщил юрист Атамбаева Шумкар Абдыжапаров.

«Сегодня утром я лично сам забрал иск обратно. Таким образом я хотел призывать людей к прощению в месяц рамадан и отозвал свое заявление», — сказал он.

Ошский областной суд также подтвердил «Клоопу» эту информацию. Сам Исаков заявил, что ему пока ничего неизвестно об отзыве иска.

Атамбаев подал в суд на Исакова 29 апреля. Исаков в своем расследовании рассказывает о схеме компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и приводит данные о сокрытии налогов. Также в фильме есть жалобы местных фермеров, которые говорят, что Жалил Атамбаев якобы незаконно завладел их земельным участком и построил на нем автозаправку.

Атамбаев потребовал с Исакова 50 млн сомов, а также по 5 млн сомов со своих бывших бизнес-партнеров — Мирлана Маматова и Марата Сайбидинова. Последние утверждали в расследовании, что не могут получить от Атамбаева долю за строительство домов.

В поддержку Исакова выступили журналисты и представители гражданского сообщества Кыргызстана, которые направили обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова с призывом обратить внимание на ситуацию. Кроме этого, в поддержку журналиста выступили и некоторые депутаты Жогорку Кенеша

После выхода расследования Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам, озвученным Исаковым.