Редакция радио «Азаттык» сообщила, что ошский предприниматель Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста-расследователя Ыдырыса Исакова и потребовал с него 50 млн сомов компенсации морального ущерба.

Исаков сказал «Клоопу», что ему ничего неизвестно о причинах подачи на него в суд. «Я сейчас еду из Оша в Бишкек. У меня по поводу иска нет подробной информации».

В редакции «Азаттыка» сообщили, что иск Атамбаева поступил в Ошский городской суд.

Кроме этого, Атамбаев потребовал по 5 млн компенсации со своих бывших бизнес-партнеров — Мирлана Маматова и Марата Сайбидинова. Последние утверждали в расследовании, что не могут получить от Атамбаева долю за строительство домов.

Маматов пожаловался, что люди, купившие квартиры через него, не могут получить документы на свое жилье от Атамбаева — последний просто их не отдает.

«Еще Атамбаев подал на меня заявление в милицию и против меня возбудили уголовное дело […] Угрожает сам меня посадить. Кто он такой, чтобы так говорить? Он же обычный гражданин. Это говорит о том, что он чувствует себя ханом Оша», — сказал Маматов.

Само расследование под названием «Как устроен теневой бизнес в Оше» «Азаттык» опубликовал 24 апреля.

Исаков в своем расследовании рассказывает о схеме компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и приводит данные о сокрытии налогов. Также в фильме есть жалобы местных фермеров, которые говорят, что Жалил Атамбаев якобы незаконно завладел их земельным участком и построил на нем автозаправку.

После выхода расследования Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по фактам, озвученным Исаковым.

Кто такой Жалил Атамбаев

О самом Атамбаеве в интернете информации немного. Он родился в 1965 году в селе Чалма Кара-Кульджинского района Ошской области.

Исаков в своем расследовании утверждает, что Атамбаев — полковник милиции в отставке. Это же подтверждают и бывшие коллеги Атамбаева, к которым обратился Исаков. Сам Атамбаев отказался отвечать на этот вопрос от журналиста.

Также Исаков в своем расследовании сообщил, что в 2009 году, когда Атамбаев возглавлял милицию Ноокатского района, от побоев милиционеров скончался местный журналист Алмаз Ташиев.

Позже, в 2014 году Атамбаев перешел на работу в аэропорт Оша и ушел оттуда спустя год. После этого он стал предпринимателем. Авторы расследования называют Атамбаева одним из самых богатых людей в Оше.

Соавтор: Аскарбек Мырзабеков