Митинг жителей Балыкчы против разработки урановых месторождений и сырья прошел возле здания мэрии 29 апреля. Всего к зданию городской администрации вышли около 200 человек.

После этого часть митингующих пошла пешим маршем в Бишкек — об этом сообщило издание «Турмуш» со ссылкой на участника акции протеста Майрамбека Осмоналиева. Позже стало известно, что участники митинга дойдут пешком до экологического поста на въезде в Иссык-Кульскую область, а затем доедут до Бишкека на маршрутках.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Клоопу», что некоторые митингующие действительно пошли пешком в Бишкек. Он не смог сказать, сколько именно человек отправилось в столицу.

«Отдельные участники отправились пешим ходом в Бишкек. Милиционеры обеспечивают охрану общественного порядка. Нам неизвестно, пойдут ли [участники митинга] до конца или нет», — сказал Усубакунов.

На момент публикации материала, журналисту «Клоопа» не удалось получить комментарий от мэрии города Балыкчы.

Митинги против добычи урана

Жители Балыкчы направились в Бишкек на фоне неоднократных гражданских митингов и акций протестов против разработки и добычи урана в Кыргызстане.

После митингов власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия» на разведку уранового месторождения, однако спустя несколько дней стало известно, что правительство лишь приостановило ее действие.

Онлайн-петиция против добычи урана собрала более 29 тысяч подписей.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.