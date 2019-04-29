Глава партии Эркин Булекбаев сказал в интервью «Клоопу», что Первомайский райсуд запретил проводить митинг против добычи урана на площади еще 26 апреля. Члены партии планировали выйти на мирную акцию 30 апреля к Белому дому, а затем пойти к дому правительства.

По словам Булекбаева, в суд обратилась районная администрация с просьбой перенести митинг в сквер имени Горького, аргументируя это тем, что 30 апреля на площади будут проходить мероприятия.

«Мы подали иск в городской суд, что не согласны с решением. Его рассмотрят сегодня в 16:00 […] Мы однозначно приняли решение, что 30 апреля проведем митинг против добычи урана на центральной площади Ала-Тоо. У нас есть конституционное право. Когда мы обращаемся в мэрию, мы уведомляем, а не просим разрешения», — сказал Булекбаев.

В первомайской администрации заявили, что такие ограничения вводятся «в целях безопасности».

«У нас сегодня и завтра будут мероприятия, до 10 мая будут мероприятия. Люди же не только митинговать хотят, но и по городу погулять, хотя бы по центральной части. В целях безопасности мы вводим такие ограничения. Мы же не запрещаем. Если хотят, то пусть проводят митинг, но на 100 метров дальше. Зачем будоражить общество?» — сказал глава администрации мэрии Бишкека по первомайскому району Токтосун Султанов в интервью журналистке «Клоопа».

Кыргызстанцы выходят на митинги против добычи урана с конца апреля. Несколько митингов прошло в Иссык-Кульской области, где компания «ЮрАзия в Кыргызстане» завершила геологоразведку на месторождении Таш-Булак и собиралась уже добывать там уран. Некоторые жители Балыкчы направились пешком в Бишкек, чтобы выразить свой протест.

Активисты провели митинг и в Бишкеке. Онлайн-петиция, запущенная противниками добычи урана, собрала более 29 тысяч подписей.

После митингов власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на разведку уранового месторождения, однако спустя несколько дней стало известно, что правительство лишь приостановило ее действие.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.