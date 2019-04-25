Месторождение Таш-Булак. Фото: Издание «Кактус»

Лидеры фракций «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов и «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов подготовили законопроект, чтобы ввести мораторий на изучение, разведку и добычу урана до 2070 года. Депутаты планируют вынести законопроект на общественное обсуждение 25 апреля.

По словам Шыкмаматова, современные технологии при добыче урана «полностью не обеспечивают безопасность» здоровья граждан и окружающей среды.

«Мы считаем, что новое поколение с новыми технологиями сможет без вреда окружающей среде извлекать уран. […] У нас в стране есть очень взрывоопасные хвостохранилища в Майли-Суу, Айдаркене, Орловке и Каджи-Сае — их десятки. Мы не можем с ними разобраться, ходим, клянчим везде деньги на сохранение хвостохранилищ, а тут сами создаем условия для новых хвостохранилищ», — сказал депутат «Клоопу».

Он добавил, что создаваемые комиссии могут не решить вопрос безопасной добычи урана из-за возможных спекуляций.

«Если мы сейчас внесем мораторий, то вряд ли у кого-то в ближайшем будущем поднимется рука отменить этот мораторий. Народ этого не позволит. Надеемся, что нашу инициативу поддержат депутаты и подпишет президент», — сказал второй инициатор закона депутат Алтынбек Сулайманов.

Депутаты предлагают ввести мораторий на фоне митингов и недовольства граждан из-за планируемой разработки урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Уже более 27 тысяч человек подписали петицию против добычи урана в Таш-Булаке.

После митингов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Все здания компании опечатали, а работников вывезли с месторождения.

Глава правительства создал комиссию, которая должна «тщательно» изучить воздействие работ на урановом месторождении на окружающую среду.

Если комиссия решит, что добыча урана на месторождении безопасна, то это сырье поможет запуститься Кара-Балтинскому горнорудному комбинату, который сможет обеспечить работой до 450 человек.

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