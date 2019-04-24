Глава «Центрально-азиатской урановой компании» Андрей Акимов заявил 24 апреля, что инвесторы решили полностью приостановить всю работу по разработке урана в Кыргызстане из-за акций протеста жителей Иссык-кульской области.

«95 процентов информации о том, что мы делаем и собирались делать в Кыргызстане, не соответствует действительности», — заявил Акимов.

Представители компании «ЮрАзия в Кыргызстане» утверждают, что они выбрали самый безопасный способ добычи урана.

«Мы выбрали самую безопасную технологию, которая существует сейчас в мире: без химии, без взрывов, без хвостохранилищ. Мы просто очистим территорию, она станет лучше, земля будет плодородной. Мы там сад посадим, если нужно. Пастбища улучшим многократно. Сейчас это скудные каменистые пастбища», — сказала представитель компании «Азаттыку».

Разработкой уранового месторождения Таш-Булак на Иссык-Куле планирует заниматься компания «ЮрАзия в Кыргызстане», акции которой собиралась выкупить к 2020 году «Центрально-азиатская урановая компания». Эта же фирма инвестирует деньги в Кара-Балтинский горнорудный комбинат, где планируется перерабатывать уран.

Митинги из-за добычи урана

Кыргызстанцы выступают против добычи урана в Иссык-Кульской области из-за угрозы загрязнения окружающей среды. Местные жители уже неоднократно выходили на митинги и требовали закрыть месторождение. Онлайн-петиция на сайте change.org уже набрала более 25 тысяч подписей.

После этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Глава правительства создал комиссию, которая должна «тщательно» изучить воздействие работ на урановом месторождении на окружающую среду.

Если комиссия решит, что добыча урана на месторождении безопасна, то это сырье поможет запуститься Кара-Балтинскому горнорудному комбинату, который сможет обеспечить работой до 450 человек.