Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов и президент Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по этому делу. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Глава Госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов заявил в парламенте 24 апреля, что тендер на закупку загранпаспортов возможно был проведен «специально для определенной компании».

По его словам, тендерная комиссия требовала у компаний-участников договора о подтверждении своего опыта в изготовлении паспортов. Однако в этих договорах содержится конфиденциальная информация. Кадыркулов считает, что именно из-за этих требований, крупные компании отказались от участия в тендере.

«Если смотреть изначально, то кажется, что тендер был проведен специально для определенной компании. Была переделана техническая спецификация, внесены смягчающие изменения, где-то ужесточили статьи. Кажется, что была проведена подготовка для аффилированных компаний», — заявил он.

Кроме того, Кадыркулов заявил, что тендер по загранпаспортам должны были признать несостоявшимся, так как их документы не соответствовали требованиям. Однако закупающая организация — Госрегистрационная служба — не сделала этого и продолжила проводить тендер с условием, что все компании добавят недостающие документы. После этого исключили только трех участников.

Дела против владельцев Garsu Pasaulis

Кадыркулов со ссылкой на информационное агентство Reuters и расследование OCCRP сообщил депутатам, что владельцы Garsu Pasaulis фигурируют в двух уголовных делах, которые возбудила Брюссельская прокуратура в 2017 году.

По словам Кадыркулова, Garsu Pasaulis выпускали паспорта для Демократической Республике Конго по 185 долларов. Из этих денег 60 долларов уходили компании, которая аффилирована с президентом.

Также владелец Garsu Pasaulis обвиняется в продаже паспортов Коморских островов лицам, которые находятся в международном розыске.

«Несмотря на это, некоторые сотрудники кыргызских госорганов провели тендер», — сказал глава ГКНБ.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. Сейчас они находятся в СИЗО.

Также власти уволили главу ГРС Алину Шаикову. В ГРС неоднократно заявляли, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства», а экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании Garsu Pasaulis опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана, называя их «абсурдными анонимными инсинуациями» и «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

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