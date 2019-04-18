Граждане Кыргызстана могут путешествовать без виз только в 17 зарубежных стран — это один из самых низких показателей в мире. Переход на новые биометрические паспорта должен облегчить процедуру получения виз для кыргызстанцев.

Купив все необходимое оборудование и собрав биометрические данные граждан, правительство Кыргызстана взялось за следующий шаг — введение загранпаспортов нового поколения. После проведения тендера на их производство, в феврале этого года объявили победителя.

Но заявка в 940 миллионов сомов (13,4 млн долларов США), победившая в конкурсе, оказалась в центре антикоррупционного расследования. В начале апреля Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) обвинил группу бывших и нынешних чиновников в том, что они получили взятку от победителя тендера в виде оплаты расходов на путешествия за рубеж.

Главный объект расследования — Государственная регистрационная служба (ГРС), которая выдаёт паспорта и объявила тендер. По этому делу уже задержаны три сотрудника ГРС — один из них, согласно кыргызским СМИ, был также главой тендерной комиссии, которая выбирала победителя, хотя официально это никто не подтверждает.

Журналисты из «Клоопа» и OCCRP — международной сети журналистов-расследователей — тщательно изучили тендерные процедуры, действия ГРС, а также историю литовской компании Garsu Pasaulis («Гарсу Пасаулис»), которая выиграла в конкурсе.

Независимо от того, имела ли место коррупция, о которой заявляют спецслужбы, анализ десятков тендерных документов показывает, что заявка от «Гарсу Пасаулис» рассматривалась членами тендерной комиссии очень поверхностно. Комиссия, в свою очередь, состояла в основном из чиновников ГРС.

Комиссия закрыла глаза на то, что «Гарсу Пасаулис» не отвечала некоторым требованиям, при этом её главного конкурента дисквалифицировали за похожие несоответствия. Кроме того, комиссия не проверила литовскую компанию на один из важных параметров, который почему-то не включила в квалификационные требования. Если бы это произошло, литовская компания и вовсе не смогла бы участвовать в тендере.

Документы также показывают, что контракт с «Гарсу Пасаулис» привел бы к увеличению цен на паспорта для граждан Кыргызстана.

Журналисты также проверили владельцев «Гарсу Пасаулис» – компанию и гражданина Бельгии. Оба фигурируют в расследованиях о коррупции при изготовлении паспортов в Демократической Республике Конго и незаконной продаже документов Коморских островов.

Директор «Гарсу Пасаулис» Анна Янаускене отрицает дачу взяток кыргызским чиновникам, хотя признает, что ее компания платила за путешествия, предположив, что это могли быть бизнес-поездки.

«Это было примерно в 2015 или 2016, и […] абсолютно не связано с этим тендером», — сказала она в интервью журналистам.