Спецслужбы Кыргызстана расследуют действия бывших и нынешних чиновников: их подозревают в получении взятки от литовской компании, которая выиграла тендер на производство новых биометрических паспортов. Журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что именно пошло не так с тендерными процедурами.
Граждане Кыргызстана могут путешествовать без виз только в 17 зарубежных стран — это один из самых низких показателей в мире. Переход на новые биометрические паспорта должен облегчить процедуру получения виз для кыргызстанцев.
Купив все необходимое оборудование и собрав биометрические данные граждан, правительство Кыргызстана взялось за следующий шаг — введение загранпаспортов нового поколения. После проведения тендера на их производство, в феврале этого года объявили победителя.
Но заявка в 940 миллионов сомов (13,4 млн долларов США), победившая в конкурсе, оказалась в центре антикоррупционного расследования. В начале апреля Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) обвинил группу бывших и нынешних чиновников в том, что они получили взятку от победителя тендера в виде оплаты расходов на путешествия за рубеж.
Главный объект расследования — Государственная регистрационная служба (ГРС), которая выдаёт паспорта и объявила тендер. По этому делу уже задержаны три сотрудника ГРС — один из них, согласно кыргызским СМИ, был также главой тендерной комиссии, которая выбирала победителя, хотя официально это никто не подтверждает.
Журналисты из «Клоопа» и OCCRP — международной сети журналистов-расследователей — тщательно изучили тендерные процедуры, действия ГРС, а также историю литовской компании Garsu Pasaulis («Гарсу Пасаулис»), которая выиграла в конкурсе.
Независимо от того, имела ли место коррупция, о которой заявляют спецслужбы, анализ десятков тендерных документов показывает, что заявка от «Гарсу Пасаулис» рассматривалась членами тендерной комиссии очень поверхностно. Комиссия, в свою очередь, состояла в основном из чиновников ГРС.
Комиссия закрыла глаза на то, что «Гарсу Пасаулис» не отвечала некоторым требованиям, при этом её главного конкурента дисквалифицировали за похожие несоответствия. Кроме того, комиссия не проверила литовскую компанию на один из важных параметров, который почему-то не включила в квалификационные требования. Если бы это произошло, литовская компания и вовсе не смогла бы участвовать в тендере.
Документы также показывают, что контракт с «Гарсу Пасаулис» привел бы к увеличению цен на паспорта для граждан Кыргызстана.
Журналисты также проверили владельцев «Гарсу Пасаулис» – компанию и гражданина Бельгии. Оба фигурируют в расследованиях о коррупции при изготовлении паспортов в Демократической Республике Конго и незаконной продаже документов Коморских островов.
Директор «Гарсу Пасаулис» Анна Янаускене отрицает дачу взяток кыргызским чиновникам, хотя признает, что ее компания платила за путешествия, предположив, что это могли быть бизнес-поездки.
«Это было примерно в 2015 или 2016, и […] абсолютно не связано с этим тендером», — сказала она в интервью журналистам.
Изменчивая позиция ГРС
Изначально в разговоре с журналистами пресс-секретарь ГРС Эльзат Кыдырмышева сказала только то, что ее ведомство «не имело официальных связей с “Гарсу Пасаулис” в прошлом», и что их следующие действия будут зависеть от «рекомендаций правоохранительных органов».
Позиция ведомства изменилась к 15 апреля, после того, как задержание сотрудников ГРС привело к возрастающему скандалу в кыргызских СМИ.
В пресс-релизе за 17 апреля ГРС стало утверждать, что срок тендерной заявки «Гарсу Пасаулис» истек 2 апреля, и так как контракт не был подписан, тендер признан несостоявшимся, и никакого «экономического ущерба» нанесено не было. (В нем также говорится, что «независимый аудит» и проверка независимой комиссии по рассмотрению жалоб на тендеры не выявила нарушений в процедурах проведения конкурса).
Независимая проверка тендерных документов журналистами показала, что на самом деле, срок тендерной заявки должен был истечь еще в конце февраля. По словам Кыдырмышевой, заявку продлили до начала апреля после того, как немецкая и французская компании подали жалобы на то, как проходил тендер. Не понятно, почему вопрос об истечении срока заявки никто не поднимал до этой недели.
Проблемная тендерная комиссия
Сами члены тендерной комиссии, которая рассматривала заявки участников по тендеру на закупку бланков паспортов, также оказались не без изъянов.
Комиссия состояла из 11 человек, семь из которых — сотрудники ГРС. Четверо из них нарушали процедуры в своей повседневной работе, некоторые получали официальные выговоры или замечания в 2017 году.
По сообщению СМИ, одна из членов комиссии фальсифицировала своей адрес в паспорте для того, чтобы получить повышенную пенсию, которую выдают жителям определенных районов. Другая получила выговор за то, что не смогла имплементировать антикоррупционные меры в своем департаменте.
ГРС не ответила на запрос о предоставлении деталей нарушений сотрудников ведомства, за которые они получили выговоры или замечания.
Во благо одного участника
Тендер на закупку бланков паспортов объявили в октябре 2018 года. В нем приняли участие пять иностранных компаний.
Три из них были сняты с конкурса тендерной комиссией за несоответствие некоторым требованиям. «Гарсу Пасаулис» обошла оставшегося конкурента, французскую компанию IDEMIAFrance («Идемия Франс»), благодаря более низкой заявленной стоимости на производство паспортов.
Но анализ, который провели журналисты, показывает, что одни и те же критерии применялись к участникам тендера по-разному. В частности, «Гарсу Пасаулис» тоже не соответствовала требованиям, но ей удалось просочиться через отборочное сито.
Все участники тендера должны были предоставить в заявке информацию о как минимум двух успешных проектах и выпуске как минимум двух миллионов паспортов за последние пять лет — это был один из важнейших критериев, по которому оценивали опыт компании. Чтобы подтвердить эти данные, участники должны были предоставить копии контрактов, акты приема-передачи и рекомендательные письма.
«Идемия Франс» предоставила акты приема-передачи только по одному из своих контрактов. Общее количество выпущенных ею документов не достигло нужных двух миллионов, и компанию должны были за это дисквалифицировать.
Кроме того, «Идемия Франс» не приложила полную документацию к своей заявке, предоставив только отрывки из выполненных контрактов. Из документов исключили детали, которые по условиям конкурса должны были там быть, например, количество бланков паспортов и стоимость контрактов.
Ещё одна участница тендера, немецкая компания Mühlbauer ID Services GmbH («Мюльбауэр»), заявила, что она выпустила в общей сложности больше двух миллионов паспортов, и предоставила для этого письма подтверждения из Боснии и Таджикистана. Однако контрактов к заявке она не приложила, как того требовали условия конкурса.
В отличие от «Идемия Франс», немецкая компания была опасным конкурентом для остальных участников тендера, так как предложила самую низкую цену на производство кыргызских паспортов. Однако, её всё же сняли с конкурса за отсутствие документов.
«Они просто искали зацепку, чтобы объяснить своё решение [отклонить заявку]», — сказал в интервью OCCRP менеджер по продажам «Мюльбауэра» Шандор Ковтун. По мнению немецкой компании, она предоставила все необходимые документы, чтобы компенсировать отсутствие договоров, которые не смогла дать из-за соглашения о неразглашении.
Но критериям заявки не соответствовала и выигравшая компания. И хотя «Гарсу Пасаулис» предоставила все необходимые документы, общее количество выпущенных ею за последние пять лет паспортов не превысило двух миллионов. Чтобы соответствовать этому критерию, литовская компания приложила более старые документы, чем необходимо — это нарушение члены тендерной комиссии оставили без внимания.
Облегченные требования
В своей заявке на участие в тендере «Гарсу Пасаулис» не продемонстрировала другой важный опыт в изготовлении электронных паспортов. В новых паспортах Кыргызстана страница с персональными данными должна быть из прочного поликарбоната, который более долгосрочный в использовании, чем обычная бумага.
Но, несмотря на то, что в технических требованиях к тендеру написано об использовании этого материала в новых паспортах, ГРС никогда не уточняла, что успешный участник должен иметь опыт в изготовлении бланков паспортов с поликарбонатной страницей.
Если бы требование о поликарбонатной странице было, то «Гарсу Пасаулис» не смог бы ему соответствовать. Поликарбонат используется только в одном из двух предоставленных «Гарсу Пасаулис» проектов.
После победы «Гарсу Пасаулис», и «Мюльбауэр», и «Идемия Франс» подали жалобу в независимую комиссию по рассмотрению жалоб на тендеры, но ни одну из них не удовлетворили.
Шандор Ковтун из «Мюльбауэра» сказал журналистам «Клоопа» и OCCRP, что после неудачи с жалобой его компания подала в суд на ГРС за «нелегитимное исключение из тендера».
В отдельной жалобе, «Идемия Франс» пыталась обратить внимание комиссии на то, что у «Гарсу Пасаулис» проблемы с законом в Бельгии. И хотя компания приложила к жалобе ссылки на новостные материалы о бельгийском расследовании, комиссия отказала в удовлетворении.
Нурипа Муканова, член комиссии по рассмотрению жалоб на тендеры, сказала журналистам, что они могут рассматривать только документы самой тендерной заявки, но не дополнительную информацию от заявителей.
Другой удачный тендер
Победа в тендере на поставку бланков паспортов не первый успех «Гарсу Пасаулис» в Кыргызстане. Компания уже выигрывала два тендера на производство акцизных марок для алкоголя и табачной продукции в стране.
Последний из них, который прошел в 2016 году, тоже вызывал вопросы.
Согласно отчету правительства, ставка Гарсу Пасаулис по этому тендеру была $16,8 млн. Два других соперника предлагали сравнительно низкие ставки, но оба предложения были отклонены: один за несоответствие техническим требованиям, другой – за непредоставление оригиналов документов и образцов акцизных марок.
Владелец «Гарсу Пасаулис»: история взяток
Согласно их же веб-сайту, «Гарсу Пасаулис» — это одна из самых больших и современных литовских типографий.
С 2014 года компанией владеют гражданин Бельгии Альберт Каразиван и компания Semlex Europe, которая управляется Каразиваном и частично принадлежит ему самому и членам его семьи.
Согласно материалам новостного агентства «Рейтерc», «Semlex Europe» («Семлекс Европа») попала под внимание бельгийских правоохранительных органов в начале 2017 года. (Прокуратура не стала отрицать того, что ведет расследование, но и не стала раскрывать детали и фигурантов.)
Как сообщал «Рейтерc», в штаб-квартире «Семлекса» в январе 2018 года был проведён обыск после публикации материалов о том, как эта компания заключила сомнительный контракт в Демократической Республике Конго (ДРК). Около трети денег от контракта в ДРК были переведены на счета офшорной компании, которой владеет родственник Джозефа Кабилы, на тот момент занимавшего пост президента ДРК.
Кроме этого, деятельность «Семлекса» попала под внимание парламентской комиссии Коморских островов — депутаты этой островной страны подозревают компанию в незаконной продаже коморских паспортов иностранцам, которых подозревают в преступлениях в других странах.
Изучив историю группы компаний «Семлекс», «Рейтерс» обнаружили, что компания выигрывала государственные контракты без тендера и иногда благодаря политическим связям. Например, в 2006 году «Семлекс», согласно «Рейтерс», выиграла в Гвинее-Биссау контракт на печать паспортов, виз, айди-карточек и удостоверений вида на жительство после того, как заплатила министру обороны этой западноафриканской страны.
Партнер со связями в Кыргызстане
В Кыргызстане «Гарсу Пасаулис» тоже имеет важные связи. Глава дочернего предприятия компании в Кыргызстане Уран Тынаев – местный бизнесмен, который основал клинику в Бишкеке вместе с Беккулом Джекшенкуловым, сыном экс-министра иностранных дел и нынешним послом Кыргызстана в России. Джекшенкулов-младший руководит другой компанией, чей учредитель — Бектур Абдраев, бывший замглавы ГРС.
Янаускене, директор «Гарсу Пасаулис», сказала, что никогда не слышала о семье Джекшенкуловых.
Янаускене, директор «Гарсу Пасаулис», опровергла обвинения против одного из своих владельцев — компании «Семлекс» . «Это были абсолютно беспочвенные статьи, заказанные конкурентами», — сказала она.
Обычным гражданам платить
Поскольку полная стоимость кыргызского паспорта ложится на плечи граждан страны, можно посчитать, сколько бы им пришлось заплатить, если бы с «Гарсу Пасаулис» заключили контракт. Новый паспорт был бы более дорогим, чем нынешний.
Сегодня гражданам Кыргызстана надо заплатить 590 сомов (8,5 долларов США), чтобы получить новый загран, и это уже больше, чем средняя ежедневная оплата труда в стране. «Гарсу Пасаулис» предлагала начальную стоимость паспорта в 585 сомов (8,4 доллара США), но это только цена за пустую книжку для паспорта, без учёта стоимости персонализации и транспортных расходов. Окончательная стоимость получения паспортов получится однозначно выше, чем сейчас.
Для сравнения, немецкий «Мюльбауэр» в своей заявке предлагал производить пустые книжки для паспортов за 420 сомов за экземпляр.
Непростой путь к цифровизации
Несмотря на бедность, Кыргызстан демократичнее своих центральноазиатских соседей. Власти этой страны вложили немало в цифровую трансформацию, чтобы избавиться от вездесущей коррупции и увеличить прозрачность и подотчетность.
Но скандал с биометрическими паспортами — не первая кочка на пути страны к цифровизации.
В то время как государство начало оцифровывать свои официальные документы и внедрило услуги электронного правительства для граждан, многие госучреждения ещё не перешли в цифровую эпоху и не сделали свои данные общедоступными.
Сбор биометрических данных жителей Кыргызстана позволит выпускать паспорта нового образца, а также уже помогает бороться с нарушениями на выборах, но эта процедура тоже прошла в стране не без проблем.
Вскоре после того, как в августе 2014 года начали собирать биометрику, граждане обнаружили, что не во всех пунктах сбора было необходимое для этого оборудование.
В течение следующего года, в Кыргызстане пропали или были украдены два ноутбука, с помощью которых собирали биометрику, а также USB-флешка, которая использовалась для передачи данных. Власти утверждали, что на этих устройствах не было ничьих биометрических данных.
Кроме того, многие жители не желали делиться своими биометрическими данными, что государство изначально сделало обязательным по закону. Правозащитники утверждали, что требование сдать данные нарушает требования о приватности, прописанные в конституции страны. Граждане должны были сдать биометрику, чтобы голосовать на всех выборах, начиная с парламентских в 2015 году. Новые айди-карточки граждан могут быть только биометрическими.
Безопасность данных остаётся больным вопросом. В октябре 2017 года журналисты «Клоопа» обнаружили, что сервер ГРС незаконно использовался для того, чтобы дать преимущество на президентских выборах кандидату Сооронбаю Жээнбекову.
На сервере располагалась система управления данными под названием «Самара», на которой вёлся учёт избирателей и их предпочтений.
Власти до сих пор отрицают, что эта система располагалась на серверах ГРС. Сооронбай Жээнбеков одержал на тех выборах победу.