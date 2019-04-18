Кыргызстан в рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ»: Улучшения есть, но можно и лучше

Организация «Репортеры без границ» выпустила ежегодный глобальный рейтинг «свободы прессы». Положение Кыргызстана в нём не изменилось и, как отмечают в отчете специалисты, пока «у президента есть особая защита в суде» и право на иски против СМИ с неподъемными цифрами по компенсации «ущерба» — ситуация по свободе прессы в стране не изменится.

Согласно этим данным, Кыргызстан оказался на 83 месте. Всего в списке 180 стран. В прошлом году Кыргызстан находился на этом же месте в рейтинге. Создатели отчета отмечают, что в Кыргызстане «есть улучшения, но ситуация может быть и лучше».

«Плюрализм в кыргызских СМИ является исключительным в Центральной Азии, но поляризация кыргызского общества отражена в медиа и в среде, в которой работают журналисты», — говорится в отчете.

Исследователи отметили то, что бывший президент Алмазбек Атамбаев и его преемник Сооронбай Жээнбеков отозвали свои иски от СМИ. «Эти действия показали желание разрядить обстановку, однако они не означают большую независимость судебной власти», — отмечают авторы.

Кроме этого, исследователи считают необходимым изменить законодательство для ограничения размера «предполагаемого ущерба» в исках против СМИ. Составители доклада также отмечают, что у журналистов Кыргызстана до сих пор есть самоцензура, которая особенно проявляется при написании статей о межэтнических отношениях.

Первые позиции в рейтинге заняли Норвегия, Финляндия и Швеция. В конце списка — Эритрея, Северная Корея и Туркменистан.