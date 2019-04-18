Атамбаев попросил генпрокурора признать действия Минюста «незаконными». Он перестал быть руководителем СДПК в базе ведомства

Экс-президент и лидер партии СДПК Алмазбек Атамбаев обратился к генпрокурору, чтобы тот признал «незаконными» внесенные минюстом изменения в документы партии в реестре юридических лиц. Минюст поменял руководителя партии с Атамбаева на Сагынбека Абдрахманова и заменил юридический адрес партии.

«Это вопиющий и наглый факт нарушения законодательства, совершенный сотрудниками Министерства юстиции страны, и требует скорейшего восстановления нарушенных прав СДПК и членов нашей партии, а также незамедлительного и объективного расследования совершенного преступления», — говорится в заявлении.

Социал-демократы считают, что министра юстиции Марата Джаманкулова и его заместителя можно привлечь к уголовной ответственности по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог».

Депутатка парламента от СДПК Ирина Карамушкина потребовала отставки этих чиновников. Также она заявила, что на руководство ведомства могла надавить действующая власть.

В минюсте заявили, что изменили данные о СДПК по заявлению Абдрахманова.

Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных минюста 18 апреля — его сменил лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов. Последний потребовал Атамбаева отдать ему устав, печать и другое движимое и недвижимое имущество партии.

Движение «СДПК без Атамбаева» появилось в середине 2018 года на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева и действующего Сооронбая Жээнбекова. На съезде движения 3 апреля Абдрахманова выбрали председателем.

Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.

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