«Мы больше не верим Жээнбекову!» — Абакиров покинул экспертный совет президента в знак протеста против задержания директора «Инфокома»

Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по этому делу. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.
Председатель кыргызской ассоциации разработчиков Азис Абакиров опубликовал письмо на имя Сооронбая Жээнбекова на своей фейсбук-странице 18 апреля.
В своем послании Абакиров пишет, что «правоохранительные органы и судебная система грубо лоббируют интересы одного из участников тендера» по закупке электронный паспортов Государственной регистрационной службой.
Он также ставит под сомнение версию Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) о том, что тендерная комиссия отклонила заявку международной компании на создание паспортов с современным оборудованием.
«Это значит, что ГКНБ ездили к этой компании и видели это современное производство? […] С каких это пор спецслужбы занялись экспертизой IT и тендеров на них?» — задается вопросом Абакиров.
Ранее ГКНБ задержал должностных лиц ГРС и директора «Инфокома» Таланта Абдуллаева по подозрению в аффилированности с выигравшей литовской компанией Garsu Pasaulis.
«Наши молодые профессионалы, которые сделали всю IT-инфраструктуру государства, и вклад которых неоценим для страны, постоянно страдают от личных, коррупционных и меркантильных интересов отдельных вышестоящих лиц, незаконно контролирующих процесс!» — пишет Абакиров.
По словам Абакирова, все ныне успешно работающие IT-проекты в Кыргызстане — результат работы Абдуллаева, которого 17 апреля заключили в СИЗО на два месяца.
«На вас, господин президент, ложилась огромная историческая ответственность изменить Кыргызстан к лучшему, и мы были готовы вам в этом помочь […] Цифровизация Кыргызстана под большим вопросом! Мы не согласны с вами, господин президент! Мы больше не верим вам!» — написал Абакиров.
Скандальный тендер
ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.
После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.
Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.
По версии спецслужб, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.
Однако в самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».
Глава ГРС Алина Шаикова также заявила, что тендер провели «в соответствии с законами страны».