«Мы больше не верим Жээнбекову!» — Абакиров покинул экспертный совет президента в знак протеста против задержания директора «Инфокома»

Председатель кыргызской ассоциации разработчиков Азис Абакиров опубликовал письмо на имя Сооронбая Жээнбекова на своей фейсбук-странице 18 апреля.



В своем послании Абакиров пишет, что «правоохранительные органы и судебная система грубо лоббируют интересы одного из участников тендера» по закупке электронный паспортов Государственной регистрационной службой.

Он также ставит под сомнение версию Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) о том, что тендерная комиссия отклонила заявку международной компании на создание паспортов с современным оборудованием.

«Это значит, что ГКНБ ездили к этой компании и видели это современное производство? […] С каких это пор спецслужбы занялись экспертизой IT и тендеров на них?» — задается вопросом Абакиров.

Ранее ГКНБ задержал должностных лиц ГРС и директора «Инфокома» Таланта Абдуллаева по подозрению в аффилированности с выигравшей литовской компанией Garsu Pasaulis.

«Наши молодые профессионалы, которые сделали всю IT-инфраструктуру государства, и вклад которых неоценим для страны, постоянно страдают от личных, коррупционных и меркантильных интересов отдельных вышестоящих лиц, незаконно контролирующих процесс!» — пишет Абакиров.

По словам Абакирова, все ныне успешно работающие IT-проекты в Кыргызстане — результат работы Абдуллаева, которого 17 апреля заключили в СИЗО на два месяца.

«На вас, господин президент, ложилась огромная историческая ответственность изменить Кыргызстан к лучшему, и мы были готовы вам в этом помочь […] Цифровизация Кыргызстана под большим вопросом! Мы не согласны с вами, господин президент! Мы больше не верим вам!» — написал Абакиров.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов. Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера.

По версии спецслужб, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Глава ГРС Алина Шаикова также заявила, что тендер провели «в соответствии с законами страны».