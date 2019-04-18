Открытие кыргызско-турецкой больницы вновь отложили — теперь до конца 2019 года

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев на заседании парламента 18 апреля заявил, что в клинику осталось завезти 20 процентов медицинского оборудования.

«Турецкая сторона выполняет взятые на себя обязательства. Если Жогорку Кенеш поддержит, а президент подпишет ратификацию договора, то Минздрав в официальном порядке уведомит Турцию. Они тоже рассматривают этот закон», — цитирует Чолпонбаева информагентство 24.kg.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что кыргызско-турецкая больница, «скорее всего», откроется до конца этого года.

«Все эти чтения, ратификация — это все столько времени занимает. Мы стараемся и хотим, чтобы больница открылась быстрее. Планировали открыть ее еще в августе прошлого года, но к сожалению, дата передвигается», — сказала она.

Осенью 2017 года в Бишкеке закончили строить новую кыргызско-турецкую клинику, которая, сможет вмещать до 150 пациентов. Современное здание больницы начали строить в июле 2016 года. Строительством занималась турецкая компания, а деньги выделило правительство Турции.

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