В Бишкеке построили новую больницу. Уже полтора года никто не знает, когда она откроется

Осенью 2017 года в Бишкеке закончили строить новую кыргызско-турецкую клинику, которая, по задумке, сможет вмещать в себя до 150 пациентов. Прошло уже полтора года, а больница все еще закрыта — журналисты «Клоопа» разбираются, почему.

Современное здание больницы начали строить в июле 2016 года. Строительством занималась турецкая компания, а деньги выделило правительство Турции.

Соглашение о постройке больницы подписали три стороны: минздрав Кыргызстана, мэрия Бишкека и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА). Строительство больницы планировали завершить к концу 2017 года. План выполнили — осенью здание было готово.

Тогда же начальник международного отдела минздрава Осмон Масалиев сказал, что больница начнет работу после «согласования всех вопросов с турецкой стороной».

«После завершения всех работ, в больнице установят медицинское оборудование. Параллельно будет проводиться отбор персонала», — заявил тогда Масалиев.

Нераспечатанный подарок

В январе 2019 года здание больницы все еще закрыто — пациентов там не принимают.

По словам бывшего министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, открытие больницы планировалось еще к 31 августа 2017 года, однако оно сорвалось из-за задержки ратификаций двусторонних соглашений между Кыргызстаном и Турцией.

«В больнице должны выполнять самые сложные методы лечения, как в клинике с новыми технологиями и с привлечением опытных специалистов из Турции в течении трех лет. Она будет оснащена самой передовой техникой и лабораторией, для этого подготовлены места», — сказал он и добавил, что срок открытия больницы напрямую зависит от четкого выполнения условий трехстороннего соглашения.

Осмон Масалиев, отвечая на вопрос журналистки «Клоопа», объяснил, что больница не работает из-за того, что для ее открытия нужно ратифицировать соглашение между двумя странами.

«Это на уровне премьер-министра, аппарата президента. Вводятся новые правила в законы для того, чтобы этот проект долго работал […] Сейчас аппарат правительства рассматривает», — добавил он.

Заместитель завотделом соцразвития при правительстве Кыргызстана Санжар Исаев рассказал журналисту «Клоопа», что правительство получило документ о ратификации соглашения от минздрава только на прошлой неделе.

«Думаю, мы отправим [его] в Жогорку Кенеш в феврале. По процедурам парламента, это еще может занять месяц-полтора, чтобы документ одобрить. После этого он уйдет на подпись президенту», — сказал Исаев.

По его словам, на открытие больницы нужно еще примерно пять месяцев. Он не смог объяснить, почему больницу не смогли открыть в 2018 году.

«Соглашение об открытии больницы подписали только после визита в Кыргызстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся в сентябре прошлого года», — добавил он.

Совместное управление в течение трех лет

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналиста «Клоопа», первые три года после открытия больница будет находиться под совместным турецко-кыргызским контролем, после чего её передадут под управление Кыргызстану.

Но, несмотря на это, еще три года Министерство здравоохранения Турции будет координировать работу в больнице.

Кроме этого, Турция будет назначать на работу в больницу турецких специалистов, а также обязуется обучить кыргызских врачей в турецких клиниках для того, чтобы они могли затем работать в этой больнице. Каждый год возможность обучиться за границей будут получать кыргызских 20 врачей.

В документах также говорится, что главным врачом в больницу назначат турецкого специалиста, а его заместителем будет кыргызский врач. Назначать их будет минздрав Турции и Кыргызстана соответственно.

По расчетам Турции, расходы на первые три года работы больницы составят 19 млн долларов США, из них 4 млн уйдут на зарплаты турецким специалистам.

Эта ситуация не уникальна — власти Оша построили в городе больницу на 150 человек, потратив на это 1,8 млрд сомов китайского гранта. Клинику пообещали открыть еще летом 2018 года, однако она до сих пор закрыта для пациентов. Задержку объяснили тем, что вокруг здания необходимо высадить деревья и установить забор. Читайте об этом подробнее в нашем материале.

Соавтор: Айдай Эркебаева