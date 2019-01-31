Новым директором оперного театра стал бывший глава филармонии

Главой Театра оперы и балета в Бишкеке стал оперный певец Каримберди Турапов. Ранее он занимал пост главы национальной Филармонии. Бывший директор театра Болотбек Осмонов покинул свой пост после скандала из-за турнира по компьютерной игре «Дота 2», который прошел в стенах театра.

Указ о назначении Турапова подписал 31 января премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

С 2000 по 2007 Турапов работал директором национальной Филармонии, но затем ушел со своей должности из-за того, что стал депутатом Жогорку Кенеша. В парламенте он проработал с 2007 по 2008 год, а затем вновь возглавил Филармонию. Позже Турапов работал солистом-вокалистом симфонического оркестра им. Джумахматова.

Болотбек Осмонов объявил о своем уходе с поста директора театра днем раньше — после того, как там 19 января прошел турнир по компьютерной игре «Дота 2». Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые посчитали это «страшным мероприятием» для театра, другие же заступились за директора.



21 января министр культуры Азамат Жаманкулов заявил, что Осмонова накажут, а сам он впредь «будет запрещать подобные вещи». Директор театра не согласился с позицией министра культуры и заявил, что «Дота 2» — это интеллектуальная игра.