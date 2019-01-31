Правительству предложили не штрафовать водителей без ОСАГО до августа

Госфиннадзор предложил ввести шестимесячный переходный период, чтобы каждый водитель успел приобрести полис ОСАГО. Если правительство примет предложение, дорожные инспекторы не будут требовать у водителей полис ОСАГО до 7 августа — но только у тех, чьи машины зарегистрированы в Кыргызстане.

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) вступит в Кыргызстане в силу 7 февраля.

Член исполнительного совета Госфиннадзора Нурлан Байбосунов сказал журналисту «Клоопа», что практика введения переходного периода обычна для стран, где вводится такая система. К примеру, в Беларуси переходный период составил 8 месяцев.

«Мы сейчас вносим изменения в правила дорожного движения. Сейчас сотрудник ГУОБДД может потребовать от водителя перечень документов: права, техпаспорт и страховой полис ОСАГО», — объяснил Байбосунов.

Чиновник отметил, что закон об ОСАГО вступит в силу с 7 февраля, однако, если правительство примет предложение Госфиннадзора, сотрудники ГУОБДД не будут иметь права требовать у водителя страховой полис. Они смогут это делать лишь с 7 августа — до этого времени водители должны успеть застраховать свою машину.

«Но на водителей, чьи машины не зарегистрированы в Кыргызстане, это не распространяется. […] У нас много машин с российскими номерами, с казахскими номерами, но владеют ими кыргызские граждане. Вот их сотрудники ГУОБДД будут проверять на наличие полиса ОСАГО», — сказал Байбосунов.

По его словам, каждый иностранный гражданин, который будет въезжать в Кыргызстан на своей машине, сможет купить страховой полис на границе — на 15 дней, на месяц или на год.

Байбосунов объяснил, что несколько страховых компаний уже открывают свои офисы на контрольно-пропускных пунктах. Они пока не получили лицензии на продажу полиса ОСАГО — по словам Байбосунова, премьер-министр должен подписать необходимые нормативные документы, и после этого Госфинназдор выдаст лицензии в течение нескольких дней.

«К 7 февраля все будет готово — офисы уже открыты, сотрудники найдены и обучены. Сейчас на рассмотрении у премьер-министра все нормативные документы, они в очереди на подписание. После этого страховые компании смогут получить лицензии в Госфиннадзоре — это займет пару дней», — сказал Байбосунов.

Полис ОСАГО нужен для того, чтобы пострадавшая в аварии сторона могла получить компенсацию убытков и травм. Чем чаще автомобилист будет попадать в аварии, тем дороже ему будут обходиться выплаты по страховке.

Среднегодовая стоимость ОСАГО будет варьироваться от 1,6 тысячи до 6,5 тысяч сомов — в зависимости от типа автомобиля и опыта вождения. Стоимость страховки будет определять страховая компания.

По новому закону, наличие полиса ОСАГО обязательно — иначе автовладельца могут оштрафовать. Штраф для физлиц составляет 3000 сомов, а для юрлиц — 13 тысяч.

Соавтор: Айдай Эркебаева