Финпол начал проверять имущество Райымбека Матраимова — аппарат президента

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями начала проверку имущества бывшего главы южной таможни Райымбека Матраимова. Об этом сообщили в аппарате президента. В декабре президент Сооронбай Жээнбеков на своей пресс-конференции пообещал, что это произойдет.

Новость обновлена в 15:55

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева подтвердила, что финпол начал проверку имущества Матраимова.

Важно: В финполиции работает родственник Райымбека Матраимова — Исламбек Матраимов — он возглавляет управление внутренних расследований и безопасности ведомства.

Пресс-секретарь финпола Анастасия Пискур сообщила журналисту «Клоопа», что проверка имущества началась 27 января.

«К сожалению, [какое имущество Матраимова проверят], мы не сможем сказать — это может повлиять на рассмотрение материалов», — сказала она.

По её словам, в финполе не видят «конфликта интересов» из-за того, что Исламбек Матраимов возглавляет управление внутренних расследований и безопасности ведомства.

«Отдел, в котором работает родственник, — это служба безопасности, которая отвечает только за наших сотрудников. Она не влияет на расследования, обращения заявителей. И речи о конфликте интересов не может быть», — сказала Пискур.

19 декабря 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков во время своей итоговой пресс-конференции пообещал, что правоохранительные органы проверят имущество Райымбека Матраимова. В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» обнаружили у чиновника элитные дома, супермаркеты и спорткомплекс.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев называл Матраимова «серым кардиналом» коррупционных схем в таможенной сфере. Его протеже Сапар Исаков, бывший тогда премьер-министром, уволил Матраимова с должности замглавы таможенной службы за день до того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом. Но в середине 2018 года суд постановил восстановить Матраимова в должности, потому что «он был уволен по политическим мотивам».