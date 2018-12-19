Бабанов, Текебаев, Матраимов, планы на будущее — Жээнбеков дал первую пресс-конференцию на посту президента От Эльдияр Арыкбаев - 19 декабря 2018 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Президент Сооронбай Жээнбеков провел свою первую ежегодную пресс-конференцию в качестве главы государства. Как это было? Прямой эфир: Текстовая трансляция: Facebook VKontakte Odnoklassniki WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА «Нет морального права». Министр транспорта Калилов ушел в отставку на фоне коррупции в его ведомстве «Главные ошибки» президентов Кыргызстана — в трех цитатах Атамбаев опять дал интервью. Суперкраткий пересказ: про «СДПК без Атамбаева», Бабанова и Жээнбекова Дети учат Жээнбекова программировать на примере Minecraft — видео дня Общая валюта, открытые границы и экономика как у США. Как Жээнбеков видит будущее Кыргызстана в ЕАЭС