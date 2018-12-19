Депутат из Орловки попытался присвоить городской фонарь. Вместо него перед жителями пришел извиняться его отец

Центр Орловки. Фото: Эржан Бейшеналиев / Kloop.kg

Жители города Орловка в Чуйской области уже несколько лет недовольны поведением одного из депутатов местного кенеша — Чолпонбека Асанканова. Они говорят, что депутат постоянно им хамит и позволяет своему скоту пастись на улицах города.

«И раньше у нас были претензии к нему, но мы думали, что после первых замечаний он одумается, но не вышло — чаще всего его отцу приходится отдуваться, а он сам всегда ускользает», — говорит председатель местного суда аксакалов Михаил Кириллов.

Возмущение жителей достигло пика после того, как депутат попытался забрать себе один из уличных фонарей, установленный на деньги местных жителей.

«Люди это увидели и спросили: “почему снимаешь?”, а он сказал: “я депутат, я могу все это сам решить, и это в моей власти”. Он так думает, и это странно — он же должен еще с большей ответственностью ко всему относиться», — говорит Кириллов.

Местные жители говорят, что после попытки Асанканова присвоить себе фонарь тот развернут в другую сторону и теперь не светит на дорогу. Горожане написали на депутата заявление в милицию и горкенеш.

18 декабря в мэрии Орловки прошла встреча местных жителей с председателем городского кенеша и мэром города. Сам депутат на заседание не пришел — вместо него на встрече перед горожанами извинялся его отец Кадырбек Асанканов. Он пообещал поговорить с сыном на семейном совете и повернуть фонарь обратно.

Местных жителей такой ответ не устроил — они хотят извинений от самого депутата.

Тем не менее, спикер Орловского горкенеша Дамир Сарбаев характеризует Асанканова положительно и говорит, что такое происходит впервые — раньше на депутата никто не жаловался.

«Этот депутат своевременно приходит на все сессии, работает с населением, но то, что он сделал, действительно неправильно. Я очень огорчен, что так случилось, но мы примем меры», — сказал спикер.

В итоге на встрече решили, что поведение депутата рассмотрит комиссия по этике городского кенеша.