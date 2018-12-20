Требование финразведки о получении всех данных клиентов банков незаконно — Нацбанк

Национальный банк Кыргызстана подтвердил, что финразведка (ГСФР) не может массово запрашивать у коммерческих банков данные о клиентах, так как это противоречит закону. 10 декабря финразведка разослала коммерческим банкам требование предоставить ей данные обо всех их клиентов — ради борьбы с коррупцией.

В Нацбанке заявили, что финразведка не имеет права требовать у коммерческих банков данные обо всех их клиентах, так как это нарушает банковскую тайну.

Главный финрегулятор пояснил, что банковская тайна в Кыргызстане защищена законом, хотя и не абсолютно. Это означает, что банки могут раскрывать конфиденциальную информацию своего клиента, если у финразведки или правоохранительных органов есть конкретные подозрения, что тот финансирует террористов или участвует в отмывании денег.

По закону, финразведка должна составить официальный запрос, и объяснить в нем, почему ей необходима эта информация и обосновать законность обращения.

«[Мы] считаем, что сплошная передача данных по всем клиентам банков не в полной мере соответствует закону “О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности”», — цитирует слова нацбанка «Вечерний Бишкек».

Зачем финразведке потребовались данные всех клиентов банков?

Информацию о том, что финразведка потребовала у коммерческих банков данные об их клиентах, 18 декабря опубликовали журналисты 24.kg — они получили копию письма финразведки. Его банкам разослали еще 10 декабря.

В письме финразведки говорилось, что эта информация нужна «для борьбы с коррупцией» и улучшения коммуникаций с банками. Получив данные банков, ведомство хотело сформировать реестр банковских счетов и ячеек.

Для этого ГСФР потребовало банки заполнить специальную форму, в которой нужно было перечислить данные клиентов банка: их ФИО, идентификационные номера, номера их ячеек или счетов, а также дату их открытия.

В пресс-службе финполиции журналисту «Клоопа» подтвердили, что их ведомство действительно разослало коммерческим банкам письмо с таким требованием. И добавили, что их действия полностью законны.

Что ответили банки?

Президент Союза кыргызских банков Анвар Абдраев не одобрил инициативу финразведки. В интервью 24.kg он сказал, что обсудил этот вопрос с коммерческими банками.

«Мы пришли к единому мнению, что это требование противоречит Конституции и законам, бьет по имиджу банковской системы страны и переходу на безналичный расчет», — считает Абдраев.

Он также назвал действия финразведки «неправомерными»: «Они навредят в экономическом плане. Инвестиционная привлекательность Кыргызстана находится под ударом».