У депутата бишкекского горкенеша забрали мандат — он оказался гражданином России

Территориальный избирком (ТИК) лишил мандата депутата бишкекского горкенеша Жусупбек Коргонбая уулу из-за наличия российского гражданства. Это не первый случай лишения депутатского мандата из-за второго гражданства — парламентарии даже хотели ввести за такие нарушения уголовную ответственность.

Председатель ТИКа Кайрат Маматов сообщил, что 19 декабря депутата от партии «Республика — Ата Журт» Жусупбек Коргонбая уулу лишили мандата. По его словам, российский минюст сообщил комиссии, что Коргонбай уулу с 2007 года имеет гражданство России.

«В статье 52 закона о выборах депутатов местных кенешей четко прописано — гражданин другого государства не имеет права быть депутатом», — сказал Маматов.

Коргонбай уулу в интервью изданию «Вести» заявил, что никогда не получал гражданство другой страны и намерен обжаловать решение ТИКа в суде. Он назвал обвинения против него «заказными» и сказал, что за ними мог стоять бывший бишкекский мэр Албек Ибраимов.

«Полтора-два года назад ко мне подходили ребята и говорили, что Албек Ибраимов предложил им 30 тысяч долларов, чтобы найти на меня компромат. Дело явно заказное. Думаете, в России все гладко и не подделывают документы что ли?» — сказал Коргонбай уулу.

Это не первый случай лишения депутатского мандата из-за наличия гражданства другой страны — в феврале спецслужбы Казахстана задержали парламентария Дамира Асылбека уулу по подозрению в контрабанде. В ходе следствия выяснилось, что у нардепа, кроме кыргызского, есть и казахское гражданство.

В апреле ЦИК отозвал у Асылбека уулу его мандат, а в самом парламенте предложили ввести уголовную и административную ответственность за наличие второго гражданства у госслужащих.

По мнению инициаторов законопроекта Дастана Бекешева и Алмазбека Баатырбекова, из-за отсутствия наказания чиновники скрывают гражданство других стран, что может привести к «утечке секретной информации» или к избранию человека, который будет представлять интересы других стран.