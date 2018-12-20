Отунбаева призвала освободить осужденного оппозиционера Текебаева

Роза Отунбаева. Скриншот с эфира телеканала «Сентябрь»

Экс-президент Роза Отунбаева призвала освободить оппозиционного политика и бывшего лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева. Он оказался за решеткой в 2017 году, когда его осудили по статье о коррупции. Сам политик свою вину не признает.

Отунбаева потребовала освободить Текебаева 19 декабря на фотовыставке, посвященной дню рождения оппозиционного политика.

«Омурбек выйдет на свободу. Мы все ему поможем. Он сидит в тюрьме несправедливо. Мы все, находясь на этой выставке, чувствуем то, что проявляем слабость и даже стесняемся. Мы должны все постараться установить справедливость. Мы не должны бояться. Я призываю освободить Омурбека как можно быстрее», — цитирует Отунбаеву радио «Азаттык».

Тему освобождения Текебаева 19 декабря также подняли на первой итоговой пресс-конференции президента Сооронбая Жээнбекова. Журналисты спросили его, может ли суд пересмотреть дело Текебаева.

Президент ответил, что суды всех инстанции приняли свои решения о вине Текебаева, и он «ничего не может сделать» с этим. «Если Текебаев напишет прошение о помиловании, тогда посмотрим», — добавил глава государства.

В мае 2018 с прошением помиловать Текебаева к президенту обратился Кубат Оторбаев, который был тогда омбудсменом. Сам Текебаев ответил на это, что не хочет помилования, потому что считает себя невиновным. Политик вместе со своими соратниками требует пересмотреть его дело.

Как Текебаева осудили за коррупцию

Лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева осудили в 2017 году на 8-летний срок, но потом его сократили до 4,5 лет. Политик должен выйти на свободу в 2021 году.

Текебаева признали виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии следствия, Текебаев на эти деньги обещал Маевскому дать доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».