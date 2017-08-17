Оппозиционер Омурбек Текебаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, будет находиться в колонии усиленного режима 4,5 года из-за амнистии.

Судья Первомайского райсуда Бишкека Айбек Эрнис уулу применил к Текебаеву амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека. Таким образом, срок оппозиционера сократился сначала на треть — до 5,5 лет.

Затем еще один год был вычтен за счет того, что Текебаев находился полгода под арестом в следственном изоляторе, где один день заключения считается за два дня в колонии. Окончательный срок заключения составил 4,5 года.

Адвокат оппозиционера Чинара Джакупбекова сказала в интервью Kloop.kg, что они обжалуют приговор в ближайшее время. «Судья не смог ничего обосновать, мы начнем готовить обжалование уже сегодня», — сказала Джакупбекова.

Он пояснила, что ее подзащитный все еще может принимать участие в президентской гонке, пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Текебаев заявил о том, что будет баллотироваться на пост президента, однако Центризбирком пока не позволил ему сдать необходимый тест на знание кыргызского языка. Отказ ЦИКа практически сводит шансы на участие политика в выборах к нулю.

Первомайский суд Бишкека приговорил 16 августа оппозиционного политика и кандидата в президенты Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Текебаева признали виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, а Дуйшенкула Чотонова в посредничестве в передаче взятки.

Оба политика не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

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