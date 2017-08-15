Оппозиционер Омурбек Текебаев закончил выступать в прениях на судебном процессе против него. Адвокат политика попросил отпустить своего подзащитного, заявив, что у обвинения недостаточно доказательств.

Выступление Текебаева в прениях сторон продолжалось на протяжении четырех судебных заседаний — с 9 по 15 августа. В своём выступлении политик подытожил все, что было озвучено на процессе. По словам политика, суд против него — «сплошная ложь» и «политический заказ».

Текебаев в очередной раз опроверг обвинения в коррупции и мошенничестве. «Можете обвинять меня в превышении полномочий, но в продаже «Мегакома» я не виноват», — сказал политик.

Адвокат Искен Афиджанов считает, что у обвинения недостаточно доказательств против Текебаева — он попросил судью полностью оправдать своего подзащитного и выпустить на свободу в зале суда.

По словам второго адвоката Чынары Джакупбековой, в уголовном деле были допущены процессуальные ошибки. Она утверждает, что сторона обвинения часто противоречила себе и не имеет доказательств своих обвинений.

«Самое интересное то, что следствие умудрилось в этом постановлении указать не 2017 год, а 2016 год. То есть здесь и грамматические ошибки, не говоря уже о нарушениях процессуального кодекса», — сказала она.

Джакупбекова считает, что приговор Текебаеву могут вынести в течение следующих 2-3 дней.

Оппозиционер Омурбек Текебаев находится под следствием из-за обвинений в коррупции и мошенничестве.

По версии следствия, Текебаев получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов. Взамен он якобы обещал Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Политик и его сторонники называют дело политическим заказом с целью не дать ему участвовать в выборах. Текебаев — один из кандидатов в президенты на предстоящих президентских выборах в октябре этого года.

Ранее Центризбирком не разрешил ему сдать тест по госязыку, а без сдачи теста Текебаев не сможет участвовать в президентских выборах.

Соавтор: Айзирек Иманалиева

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