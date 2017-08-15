Иссык-Кульский районный суд ужесточил приговор таксисту, который изнасиловал пассажирку на глазах ее 5-летнего сына. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы вместо трех.

Суд вынес решение об ужесточении срока для таксиста 15 августа, его также обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч сомов.

В январе этого года Тонский районный суд уже приговорил подсудимого к трем годам заключения — тогда смягчающими обстоятельствами стало наличие детей у таксиста и отсутствие судимостей.

Это решение суда вызвало общественный резонанс — адвокат потерпевшей потребовал у суда пересмотр дела и ужесточение наказания для обвиняемого сроком от 8 до 15 лет.

Он напомнил, что насилие произошло на глазах у ребенка, который стал свидетелем преступления, и ему угрожала опасность. Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана минимальный срок лишения свободы за изнасилования — 5 лет.

Изнасилование произошло 29 июля 2016 года, когда женщина возвращалась с пятилетним сыном из города Балыкчы в Бишкек. По ее словам, она села в такси и попросила отвезти ее в центр города, но водитель изменил маршрут и увез ее с ребенком в сторону гор.

На окраине города таксист остановил машину и силой потащил женщину в овраг, где и было совершено преступление.

«Мой пятилетний сын все это время находился в машине и кричал. После этого, мужчина вышвырнул ребенка из машины и с угрозами, что убьет меня в случае обращения в правоохранительные органы, уехал», — рассказывала она.

Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, и водитель был задержан на следующий день. В ходе следствия женщина заявляла, что родственники задержанного мужчины пытались ее подкупить и уговаривали забрать заявление из милиции.

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