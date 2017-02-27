Иссык-Кульский областной суд отменил решение Тонского районного суда, который приговорил к трем годам лишения свободы таксиста, иснасиловавшего женщину на глазах ее ребенка. Дело направлено на повторное рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.

История с изнасилованием женщины на глазах ребёнка в городе Балыкчы вызвала резонанс в Кыргызстане из-за того, что обвиняемый в сексуальном насилии таксист получил в итоге очень короткий срок — три года лишения свободы.

Институт омбудсмена направил письмо в Совет судей с просьбой провести расследование по принятому судьей Тонского райсуда решению.

Решением Тонского суда, приговорившего насильника к трем годам лишения свободы, остались недовольны обе стороны.

Сторона пострадавшей считала, что три года тюрьмы за изнасилование с отягчающими обстоятельствами – слишком мягкий приговор. Прокуратура требовала от суда не менее 12 лет лишения свободы.

Адвокат пострадавшей рассказал, что суд счёл смягчающими обстоятельствами то, что у подсудимого есть двое детей и нет судимости.

Сторона обвиняемого настаивает на ложности обвинений и незаконности приговора.

Пострадавшая утверждает, что 28 июля 2016 года вместе с пятилетним ребенком поймала такси в городе Балыкчы. Таксист вывез их за пределы города и изнасиловал ее на глазах ее маленького ребенка.

«Мой пятилетний сын все это время находился в машине и кричал. После этого, мужчина вышвырнул ребенка из машины и с угрозами, что убьет меня в случае обращения в правоохранительные органы, уехал», — рассказала пострадавшая.

Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы, и преступник был задержан на следующий день.

Женщина говорит, что насильник после ареста во всем признался, но на суде подозреваемый начал говорить, что изнасилования не было.

По словам адвоката подсудимого, у суда не было доказательств изнасилования, а заключение медицинской экспертизы показало что изнасилование на самом деле не было.

Он утверждает, что потерпевшая требовала деньги с подозреваемого, но суд и следствие не обратили на это внимание.

«Сначала она требовала 20 тысяч сомов, затем 20 тысяч долларов, а следствие и суд этого не выяснили», – сказал адвокат.

Потерпевшая, в свою очередь, говорит, что родственники подсудимого пытались от нее откупиться и заставляли ее забрать заявление.

«Его мать кричала: “Я его заберу из зала суда, вот посмотришь. Бери лучше деньги”. Отец его говорил: “Прости, дочка, что я могу сделать? Вот такой он у меня, но все-таки это мой ребенок”», – рассказала она в интервью Kloop.kg.

Пострадавшая считает, что адвокат подозреваемого хочет подстроить факты под себя. «Сейчас они говорят, что это я изнасиловала мужчину», – сказала она.

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