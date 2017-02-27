Лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева заключили под стражу на два месяца. Оппозиция недовольна этим и обещает продолжить акции протеста, которые проходят в Бишкеке уже два дня подряд.

Текебаева заключили под стражу на два месяца, которые он проведет в СИЗО ГКНБ — это подтвердили его сторонники и адвокаты.

Мера пресечения была вынесена поздно вечером 26 февраля в бывшем здании Военного суда в Бишкеке.

Место вынесения приговора до последнего момента не объявлялось, в то время как оппозиция второй день подряд протестовала в Бишкеке.

Как это было: Митинги в поддержку Текебаева (день 2, 27 февраля)

Сначала около 600 человек протестовали на центральной площади Ала-Тоо и здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), затем митинг перешел к зданию Первомайского суда Бишкека, а потом протесты продолжились возле бывшего здания Военного суда.

Оппозиция не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

Сторонники Текебаева продолжат митинги, требуя освобождения политика.

Соратники лидера «Ата Мекена» назвали дело против него «политическим давлением».

Сам оппозиционер стал за последний год главным критиком президента Алмазбека Атамбаева и обещал раскрыть информацию о скрытом имуществе главы государства на Кипре, но пока не сделал этого.

Оппозиция обещает бессрочные митинги

Оппозиция продолжит акции протеста 28 февраля, на этот раз снова возле здания ГКНБ. Протест будет происходить на фоне визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан.

«Мы считаем решение абсолютно незаконным. Мы продолжим акцию протеста завтра у здания ГКНБ, несмотря на визит Путина. Это будет мирный митинг, с соблюдением закона и порядка, никакого вреда наносить мы не собираемся. Мы должны продолжить нашу бессрочную акцию протеста», — заявил депутат партии «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев.

Фоторепортаж: Митинги в поддержку Текебаева (день 2, 28 февраля)

Текебаева задержали по подозрению в «Мошенничестве» и «Коррупции» вокруг попытки продажи сотового оператора «Мегаком».

Дело возбудили по показаниям российского бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского, который сказал, что дал Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов США за покровительство и передачу акций «Мегакома».

Текебаев и его соратники не согласны с обвинениями и считают, что сам Маевский имеет «сомнительную репутацию», чтобы верить его словам.

По теме: