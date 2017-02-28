Адвокаты требуют отменить санкцию в отношении оппозиционного политика Омурбека Текебаева в виде заключения под стражу. Его арестовали по обвинению в коррупции и мошенничестве, сам депутат и его сторонники считают это «политическим давлением».

Искен Афиджанов, один из адвокатов Текебаева, сообщил Kloop.kg, что они составили жалобу для обращения в Бишкекский городской суд, чтобы добиться отмены санкции, согласно которой Текебаева арестовали на два месяца.

«Насколько я знаю, [адвокат] Чынара Джакупбекова уже подготовила жалобу. Возможно, сегодня подаст в суд. В жалобе содержится требование изменить меру пресечения Текебаева на не связанную с лишением свободы», — сказал он.

В интервью радио «Азаттык» Джакупбекова сказала, что решение по избранию меры пресечения в отношении Текебаева было принято за короткое время. Она считает, что постановление было подготовлено заранее.

Эти два месяца Текебаев проведет в следственном изоляторе ГКНБ, на время судебного разбирательства.

Против оппозиционера возбудили дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция». Основанием стали показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который заявил, что дал Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов США за решение вопроса об акциях сотового оператора «Мегаком».

Текебаев был задержан 26 февраля в аэропорту «Манас» по возвращению из командировки. Это вызвало ежедневные протесты на улицах Бишкека – митингующие требуют освободить политика и называют его задержание «политическим преследованием».

Сам Текебаев, известный критикой главы государства, готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе президента Алмазбека Атамбаева на Кипре, но пока не сделал этого.

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