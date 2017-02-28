Депутат Алмамбет Шыкмаматов возглавит фракцию «Ата Мекен» в парламенте, пока её лидер Омурбек Текебаев заключен под стражу на два месяца. Оппозиционера арестовали по подозрению в «коррупции», сам он считает дело против него «политическим преследованием».

Фракция «Ата Мекен» решила избрать Шыкмаматова временно исполняющим обязанности лидера фракции на экстренном совещании 28 февраля.

Вчера, 27 февраля, Первомайский районный суд Бишкека на выездном заседании водворил Омурбека Текебаева в следственный изолятор ГКНБ сроком на два месяца.

Политика подозревают в том, что он получил взятку в размере 1 млн долларов США в 2010 году от российского бизнесмена Леонида Маевского за покровительство в решении вопроса об акциях сотового оператора «Мегаком».

Оппозиция не согласна с избранной санкцией суда и намерена обжаловать её. Один из депутатов партии «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев считает, что власть «творит полное беззаконие», преследуя его однопартийцев.

Против избранного лидером фракции Шыкмаматова также возбуждено дело, его подозревают в составлении фиктивных договоров по тендеру на закупку автомобилей.

Сторонники Текебаева намерены продолжать протесты у здания ГКНБ и требовать освобождения политика и прекращения преследования «атамекеновцев».

Участники акции уже провели два митинга и объявили, что протесты будут «бессрочными». Один из митингов состоится сегодня, 28 февраля, несмотря на визит в Кыргызстан российского президента Владимира Путина.

Текебаева, одного из главных кыргызских оппозиционеров, задержали 26 февраля в аэропорту «Манас» по подозрению в «Мошенничестве» и «Коррупции» вокруг попытки продажи сотового оператора «Мегаком».

В тот же день около 1000 сторонников Текебаева вышли на акцию протеста с требованием освободить политика и отправить в отставку главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева вместе с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Пока никто из представителей власти не вышел к митингующим.

По теме: