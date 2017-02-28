На Mobile World Congress 2017 в Барселоне представили новую версию «легендарного» телефона Nokia 3310. На свой прототип телефон похож мало, изменен цвет, вес и даже формат игры «змейка».

Компания HMD Global презентовала на выставке Mobile World Congress в Барселоне три бюджетных смартфона на Android и продолжение кнопочного телефона Nokia 3310.

Новая Nokia 3310 доступна в четырех цветах – сером, красном, синем и желтом.

Это телефон с 2,4 дюймовым цветным дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты microSD.

От «легендарного» прототипа телефон отличается весом – он тоньше и легче. Заряда телефона хватит на 22 часа разговоров.

Телефон обойдется в 49 евро.

Новый дизайн телефона вызвал дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что «возвращение легенды» не удалось.

Возвращения легенды не случилось, за €49 предлагают обмылок какой-то стремный. pic.twitter.com/O9wEDkLGKk — Wylsacom (@wylsacom) 26 февраля 2017 г.

У меня для вас две новости: хорошая и плохая.

Хорошая новость: в новой Nokia 3310 будет змейка!

Плохая новость: её они тоже решили изменить. — Артём Дерягин (@DerArto) 26 февраля 2017 г.

Nokia 3310 презентовали. И она говно, кажется. В зале даже не аплодируют. А гендиректор Нокии пародирует Джобса с «One more thing» — Мурбанистика (@kotovasiy_) 26 февраля 2017 г.

Другие пользователи остались довольны новым дизайном «легендарной» модели телефона.

Никак не мог подумать,что вновь будут производить Nokia 3310.В своё время мне доводилось играть в игры на Nokia 3310.Очень хороший телефон. — Просто Ред (@ilja2012ru) 15 февраля 2017 г.

Nokia 3310 – культовый телефон, известный за свою «непробиваемость» и долгую работу подзарядки. Модель была выпущена в начале 2000-х, на замену не менее популярного Nokia 3210.

Nokia – финский производитель мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. До 2010 года компания была одной из крупнейших производителей телефонов в мире.

Закат компании начался в 2007 году, после выпуска первого IPhone и выхода операционной системы Android.

В 2010 году главным исполнительным директором Nokia стал Стивен Элоп. В результате его работы, доля финских смартфонов на рынке упала с 29% в 2010 году, до 3% в последнем квартале 2012 года.

В мае 2013 года Элоп продал мобильный бизнес компании Microsoft за рекордно минимальную цену 5.44 миллиарда евро. Спустя три года Nokia заключила контракт с компанией HMD Global, которая теперь выпускает мобильные телефоны под брендом Nokia.

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