На Mobile World Congress 2017 в Барселоне представили новую версию «легендарного» телефона Nokia 3310. На свой прототип телефон похож мало, изменен цвет, вес и даже формат игры «змейка».
Компания HMD Global презентовала на выставке Mobile World Congress в Барселоне три бюджетных смартфона на Android и продолжение кнопочного телефона Nokia 3310.
Новая Nokia 3310 доступна в четырех цветах – сером, красном, синем и желтом.
Это телефон с 2,4 дюймовым цветным дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты microSD.
От «легендарного» прототипа телефон отличается весом – он тоньше и легче. Заряда телефона хватит на 22 часа разговоров.
Телефон обойдется в 49 евро.
Новый дизайн телефона вызвал дискуссии в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что «возвращение легенды» не удалось.
Возвращения легенды не случилось, за €49 предлагают обмылок какой-то стремный. pic.twitter.com/O9wEDkLGKk
— Wylsacom (@wylsacom) 26 февраля 2017 г.
У меня для вас две новости: хорошая и плохая.
Хорошая новость: в новой Nokia 3310 будет змейка!
Плохая новость: её они тоже решили изменить.
— Артём Дерягин (@DerArto) 26 февраля 2017 г.
Если змейка есть, простим https://t.co/j3g8eez98P
— Веденский (@vedensky) 26 февраля 2017 г.
Nokia 3310 презентовали.
И она говно, кажется. В зале даже не аплодируют.
А гендиректор Нокии пародирует Джобса с «One more thing»
— Мурбанистика (@kotovasiy_) 26 февраля 2017 г.
Другие пользователи остались довольны новым дизайном «легендарной» модели телефона.
ВАУ! Легендарная #Nokia3310 возвращается!
Я уже хочу!🤣 pic.twitter.com/Jf7E9H3QWH
— Dmitry Kalinin (@ikadmy) 26 февраля 2017 г.
Никак не мог подумать,что вновь будут производить Nokia 3310.В своё время мне доводилось играть в игры на Nokia 3310.Очень хороший телефон.
— Просто Ред (@ilja2012ru) 15 февраля 2017 г.
Нокия прям порадовала pic.twitter.com/aXnsWplFMs
— Джони Айв (@JonnyIve_Rus) 26 февраля 2017 г.
Nokia 3310 – культовый телефон, известный за свою «непробиваемость» и долгую работу подзарядки. Модель была выпущена в начале 2000-х, на замену не менее популярного Nokia 3210.
Nokia – финский производитель мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. До 2010 года компания была одной из крупнейших производителей телефонов в мире.
Закат компании начался в 2007 году, после выпуска первого IPhone и выхода операционной системы Android.
В 2010 году главным исполнительным директором Nokia стал Стивен Элоп. В результате его работы, доля финских смартфонов на рынке упала с 29% в 2010 году, до 3% в последнем квартале 2012 года.
В мае 2013 года Элоп продал мобильный бизнес компании Microsoft за рекордно минимальную цену 5.44 миллиарда евро. Спустя три года Nokia заключила контракт с компанией HMD Global, которая теперь выпускает мобильные телефоны под брендом Nokia.
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