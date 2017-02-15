Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, анонсирует знаменитую модель телефона на выставке в Барселоне 27 февраля. Ориентировочная цена аппарата – 59 евро.

Финская компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, перезапустит культовую модель Nokia 3310.

Телефон будет представлен на выставке Mobile World Congress в Барселоне, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта.

Компания запустит в производство новую версию классического телефона.

Предполагается, что реинкарнация Nokia 3310 будет использоваться как второй телефон теми, кто ностальгирует по этой модели.

Пока неизвестно о технических характеристиках модели. Сейчас известна только ориентировочная цена телефона – 59 евро.

На выставке MWC также будут представлены и другие телефоны марки Nokia – смартфоны Nokia 5 и Nokia 6.

Nokia 3310 – культовый телефон, известный за свою «непробиваемость» и долгую работу подзарядки.

За все время было продано более 126 миллионов устройств.

Телефон стал еще более известным после распространения мемов в интернете, где мобильное устройство представляли, как самую прочную вещь во Вселенной.

Например, в сети было видео, где 3310 пережила переезд настоящего танка.

Модель была выпущена в начале 2000-х, на замену не менее популярного Nokia 3210.

Nokia – финский производитель мобильных телефонов, смартфонов и планшетов. До 2010 года компания была одной из крупнейших производителей телефонов в мире.

Закат компании начался в 2007 году, после выпуска первого IPhone, а спустя год, после выхода операционной системы Android. Многие компании, как LG, Sony Ericsson, HTC и Samsung приняли на вооружение новинку от Google. Nokia оставшись на собственной операционной системе Symbian и слишком поздно выпустив модели с сенсорным экраном, сдала позиции на рынке.

В 2010 году, главным исполнительным директором Nokia стал Стивен Элоп. Результатом деятельности Элопа стало падение доли смартфонов на рынке с 29% в 2010 году, до 3% в последнем квартале 2012 года.

В мае 2013 года, Элоп продал мобильный бизнес компании Microsoft за рекордно минимальную цену 5.44 млрд. евро. Спустя три года Nokia заключила контракт с компанией HMD Global, которая начнет выпускать мобильные телефоны под брендом Nokia.

По теме: