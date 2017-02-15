Сотрудники ГУВД сообщили о неизвестных людях, которые в столовой медакадемии обсуждали, что в «Космопарке» будет заложена бомба. Накануне, 14 февраля, здание торгово-развлекательного центра оцепили из-за сообщения о бомбе. Всех посетителей и персонал эвакуировали из центра.

Пресс-секретарь ГУВД Олжобай Казыбаев сказал, что неизвестные люди обсуждали в столовой медакадемии, что в развлекательном центре «Космопарк» будет заложена бомба.

«Да, говорят что был такой разговор. На данный момент этим делом занимается ГКНБ», — сообщил Казыбаев.

ГУВД сообщает, что одна девушка услышала в столовой университета разговор неизвестных о бомбе в «Космопарке».

Как утверждает милиция, она рассказала об этом своему парню, который позвонил в кассу развлекательного центра и предупредил охрану.

Пресс-секретарь медакадемии Абибилла Пазылов утверждает, что официального запроса от правоохранительных органов в университет не поступало

«Эту информацию мы узнали из интернета. Руководству уже это известно, но пока никаких официальных запросов не поступало», — сказал он.

Госкомитет нацбезопасности пока никак не прокомментировал ситуацию.

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Соавтор: Нигина Мамадалиева.

Фото: Эльвира Муратова.