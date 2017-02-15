В Малайзии убили Ким Чен Нама – сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Власти Южной Кореи и США подозревают, что убийство произошло по заказу северокорейских властей. Подозреваемую в совершении убийства задержала малайзийская полиция.

Малазийская полиция сообщает, что задержанная – гражданка Мьянмы.

Она была одной из двух женщин, снятых на камеры видеонаблюдения возле погибшего. Полиция задержала ее в аэропорту. Подробности дела пока не сообщаются.

На Ким Чен Нама напали в Малайзии, в аэропорту города Куала-Лумпур. Он планировал улететь в Макао, когда две женщины нанесли ему колотые ранения иглами, после чего затерялись в толпе.

После столкновения с женщинами состояние здоровья 45-летнего Ким Чен Нама резко ухудшилось, он скончался по дороге в больницу.

Малайзийская полиция предполагает, что с убийством связаны власти Северной Кореи. Тело убитого находятся на экспертизе у криминалистов.

Фото: Associated Press

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Гё Ан, также подозревает в устранении Ким Чен Нама действующего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Если подтвердится, что убийство Ким Чен Нама было организовано КНДР, то это будет свидетельством жестокости и бесчеловечности режима Ким Чен Ына», — сказал он на заседании совета безопасности страны.

Власти США тоже склоняются к тому, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

В Малайзии Ким Чен Нам жил под покровительством посла Северной Кореи. Но в начале декабря 2016 года посол был отозван в Пхеньян, после чего Ким Чен Нам стал опасаться за свою жизнь.

Ким Чен Нам в детстве.

Ким Чен Нам — старший сын эк-лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Нам родился в 1971 году вне брака, после отношений Ким Чен Ира и северокорейской актрисы Сон Хе Рим. Еще при правлении Ким Чен Ира актриса была изгнана из страны и умерла в Москве в 2002 году.

Долгое время существование его находилось в тайне от Ким Ир Сена, главы Северной Кореи на тот момент, отца Ким Чен Ира.

Ким Чен Ын, действующий лидер Северной Кореи. Фото: Foreign Policy

Изначально именно Ким Чен Нам претендовал на пост главы Северной Кореи. Он получил образование в Швейцарии и стал выступать за реформы и свободный рынок в стране.

Ким Чен Нам много путешествовал по миру, а в 2001 году его задержали в Токио с поддельными документами, после чего депортировали в Китай.

У Ким Чен Нама нашли фальшивый паспорт гражданина Доминиканской республики. С ним он пытался попасть в японский Диснейленд.

Этот инцидент стал причиной, по которой Ким Чен Нам перестал быть «любимчиком» отца. Наследником объявили младшего сына Ким Чен Ира, Ким Чен Ына.

Слева направо: Ким Чен Чхоль, Ким Чен Ыр, Ким Чен Нам.

Ким Чен Нам практически не появлялся на родине, но успел пожить в Макао, Сингапуре и Пекине. В 2011 году он приехал в Северную Корею попрощаться с умирающим отцом, но не присутствовал на похоронах.

Живя вне КНДР, Ким Чен Нам не раз общался с журналистами и критиковал политику Северной Кореи. Он не верил, что правление его младшего брата Ким Чен Ына продлится долго.

«Режим Ким Чен Ына не будет длиться долго. Без реформ Северная Корея рухнет», – написал он в своей книге.

У северокорейского лидера Ким Чен Ыра, кроме погибшего брата Ким Чен Нама, есть и еще один сводный брат – Ким Чен Чхоль.

Известно, что он проживает за границей, занимается музыкой и является поклонником Эрика Клэптона. Ким Чен Ын является самым младшим из трех братьев.

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