В Малайзии убили Ким Чен Нама – сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Власти Южной Кореи и США подозревают, что убийство произошло по заказу северокорейских властей. Подозреваемую в совершении убийства задержала малайзийская полиция.

Малазийская полиция сообщает, что задержанная – гражданка Мьянмы.

Она была одной из двух женщин, снятых на камеры видеонаблюдения возле погибшего. Полиция задержала ее в аэропорту. Подробности дела пока не сообщаются.

На Ким Чен Нама напали в Малайзии, в аэропорту города Куала-Лумпур. Он планировал улететь в Макао, когда две женщины нанесли ему колотые ранения иглами, после чего затерялись в толпе.

После столкновения с женщинами состояние здоровья 45-летнего Ким Чен Нама резко ухудшилось, он скончался по дороге в больницу.

Малайзийская полиция предполагает, что с убийством связаны власти Северной Кореи. Тело убитого находятся на экспертизе у криминалистов.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Гё Ан, также подозревает в устранении Ким Чен Нама действующего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Если подтвердится, что убийство Ким Чен Нама было организовано КНДР, то это будет свидетельством жестокости и бесчеловечности режима Ким Чен Ына», — сказал он на заседании совета безопасности страны.

Власти США тоже склоняются к тому, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

В Малайзии Ким Чен Нам жил под покровительством посла Северной Кореи. Но в начале декабря 2016 года посол был отозван в Пхеньян, после чего Ким Чен Нам стал опасаться за свою жизнь.

Ким Чен Нам — старший сын эк-лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Нам родился в 1971 году вне брака, после отношений Ким Чен Ира и северокорейской актрисы Сон Хе Рим. Еще при правлении Ким Чен Ира актриса была изгнана из страны и умерла в Москве в 2002 году.

Долгое время существование его находилось в тайне от Ким Ир Сена, главы Северной Кореи на тот момент, отца Ким Чен Ира.

Изначально именно Ким Чен Нам претендовал на пост главы Северной Кореи. Он получил образование в Швейцарии и стал выступать за реформы и свободный рынок в стране.

Ким Чен Нам много путешествовал по миру, а в 2001 году его задержали в Токио с поддельными документами, после чего депортировали в Китай.

У Ким Чен Нама нашли фальшивый паспорт гражданина Доминиканской республики. С ним он пытался попасть в японский Диснейленд.

Этот инцидент стал причиной, по которой Ким Чен Нам перестал быть «любимчиком» отца. Наследником объявили младшего сына Ким Чен Ира, Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам практически не появлялся на родине, но успел пожить в Макао, Сингапуре и Пекине. В 2011 году он приехал в Северную Корею попрощаться с умирающим отцом, но не присутствовал на похоронах.

Живя вне КНДР, Ким Чен Нам не раз общался с журналистами и критиковал политику Северной Кореи. Он не верил, что правление его младшего брата Ким Чен Ына продлится долго.

«Режим Ким Чен Ына не будет длиться долго. Без реформ Северная Корея рухнет», – написал он в своей книге.

У северокорейского лидера Ким Чен Ыра, кроме погибшего брата Ким Чен Нама, есть и еще один сводный брат – Ким Чен Чхоль.

Известно, что он проживает за границей, занимается музыкой и является поклонником Эрика Клэптона. Ким Чен Ын является самым младшим из трех братьев.

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