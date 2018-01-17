Южная Корея и КНДР хотят пройти под общим флагом на открытии Олимпиады

Южная и Северная Кореи пройдут под единым флагом Корейского полуострова на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Также страны создали единую женскую хоккейную команду.

Соглашение вступит в силу после одобрения Международным олимпийским комитетом — страны планируют проконсультироваться с МОК в ближайшее время.

В случае одобрения олимпийским комитетом, 9 февраля делегации двух стран пройдут на открытии Игр под «флагом объединения», на котором изображен Корейский полуостров.

Кроме единого флага, страны договорились о создании единой женской сборной по хоккею. Однако тренер южнокорейских спортсменов раскритиковал эту идею — по его мнению, объединение с северокорейскими хоккеистками может лишить команду золотой медали в этом виде спорта.

О том, что сборная КНДР может принять участие в Играх стало известно из новогоднего обращения главы Северной Кореи. Ким Чен Ын заявил, что это будет «прекрасным подарком» к Новому году для народов двух стран.

В делегацию КНДР войдут 550 человек: спортсмены, журналисты, чиновники и даже болельщики. В Пхенчхан также планирует приехать сборная Северной Кореи по тхэквондо. Спортсмены выступят на Играх с показательной программой.

Страны уже выходили с общим флагом на открытии трех Олимпиад: в Сиднее (2000), в Афинах (2004) и Турине (2006).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9-го по 28 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

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