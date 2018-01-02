Северная Корея захотела участвовать в Олимпиаде-2018. Сеул готов это обсудить

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о готовности отправить сборную страны на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Власти Южной Кореи предложили провести переговоры по этому поводу.

Ким Чен Ын заявил, что для снижения напряженности на Корейском полуострове необходимы усилия обеих стран, назвав Северную Корею «миролюбивой и ответственной ядерной державой».

«Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», — сказал Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, предложил провести переговоры по поводу участия соседей в Олимпиаде. Первая встреча представителей двух стран пройдет 9 января в приграничной деревне Пханмунджом.

«Восстановление отношений между Северной и Южной Кореей не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы», — добавил президент Южной Кореи.

Олимпийский комитет назвал заявление Ким Чен Ына демонстрацией мирных намерений и «олимпийского духа».

«Олимпийский комитет неизменно приветствует всех участников Олимпийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа», — сказали представители оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в 2018 году.

Спортсмены из Северной Кореи нерегулярно участвует в Олимпийских играх — за всю историю игр они приняли участие в 19 из 27 состязаниях.

Несмотря на то, что КНДР пропустила срок подачи заявки для участия в Олимпийских играх, до середины января у страны есть возможность отправить на соревнования своих спортсменов по приглашению Олимпийского оргкомитета.

В 2017 году Северная Корея провела несколько испытаний баллистических ракет, а также взорвала водородную бомбу. После проведенных испытаний, Совет Безопасности ООН полностью запретил экспорт угля, свинца, железа и морепродуктов из Северной Кореи и импорт нефти.