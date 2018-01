Иран: Погибло более 20 демонстрантов, сотни задержаны – их могут казнить

В Иране продолжаются антиправительственные митинги – за шесть дней в них погибли более 20 человек. Демонстранты протестуют против религиозной формы правления и требуют отставки аятоллы и президента страны – за это задержанным может грозить наказание вплоть до смертной казни.

В Иране продолжаются многотысячные митинги, охватившие города в разных регионах страны. Число жертв протестов продолжает увеличиваться — их уже более 20. Жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди полиции, но среди протестующих в разы больше.

По информации правозащитных организаций, представленных в Иране, жертв намного больше.

Если число погибших превысит 30 человек, то это протестное движение по жертвам перегонит Зеленую революцию 2009 года. К тому же, это самое крупное протестное движение в Иране с 2009 года.

Арестованы сотни человек, только в одном Тегеране их более 450. Большая часть задержанных — 90 процентов — младше 25 лет.

Глава Революционного суда Тегерана Муса Газанфарабади утверждает, что им грозит «суровое наказание».

Так как демонстранты выкрикивали антирелигиозные лозунги и жгли портреты Хименеи, им может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Протестное движение началось в Мешхеде 28 декабря, жители которого были недовольны высокими ценами и безработицей в Иране, распространилось по всей стране и переросло в беспорядки.

Демонстранты стали требовать не только снижения цен, но и освобождения политзаключенных, а также отставки (и даже смерти) президента Хасана Рухани и аятоллы Али Хименеи.

