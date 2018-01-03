Евросоюз выделил Кыргызстану 10 миллионов евро на развитие образования

Грант в 10 миллионов евро, выделенный Кыргызстану Евросоюзом, должны направить на повышение качества образования. Всего на реализацию Стратегии развития образования до 2020 года Евросоюз выделит Кыргызстану 36 миллионов евро.

Евросоюз выделил Кыргызстану грант суммой в 10 млн евро.

Минобразования утверждает, что сумма поступит на счет правительства, и будет потрачена на реализацию Стратегии развития образования.

За счет гранта будут проводиться реформы среднего и профессионально-технического образования, а также будут повышаться педагогические стандарты.

Ранее, при ратификации соглашения о выделении гранта Кыргызстану, депутаты парламента предложили направить сумму также на закупку учебников, установку интернета в школах и улучшение дошкольного образования.

В процессе реализации Стратегии развития образования Евросоюз не только выделит Кыргызстану сумму в 36 миллионов евро, но и поможет технически и проведет тренинги для Минобразования и Минфина.

Стратегия развития образования

Стратегию развития образования приняли в 2012 году, а реализовать должны к 2020 году.

В 2020 году развивающие программы должны охватить большую часть кыргызских дошкольников (5-6 лет), а среднее и общее образования должны стать доступными для всех слоев населения, вне зависимости от финансов, пола и религии.

Власти обещают создать условия для непрерывного получения качественного образования в течение всей жизни.

Студенты смогут совмещать работу и учебу, а также перейти на кредитную систему обучения. Согласно стратегии, образовательная система должна «сохранить толерантность к многоязычной образовательной среде» и языковое многообразие.