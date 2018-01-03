Молдова: Президент Додон снова временно лишен полномочий

Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Игоря Додона после того, как он отказался назначать новых членов правительства. Ранее, в октябре 2017 года, суд уже принимал подобное решение из-за того, что Додон не утверждал кандидатуру министра обороны.

Большая часть правительства — пять министров из девяти — подали в отставку 20 декабря 2017 года, после чего молдавский президент дважды отказался утверждать новых кандидатов их места.

Конституционный суд Молдовы временно лишил Игоря Додона полномочий 2 января, и теперь за него новых членов правительства назначат премьер-министр Павел Филип или спикер парламента Адриан Канду.

Пожаловались в Конституционный суд на президента члены правящей левоцентристской Демократической партии.

Кандидаты на места в правительстве были известны уже 19 декабря — за день до отставки пяти, на тот момент действовавших, министров. Об изменениях в правительстве рассказал лидер правящей партии Владимир Плахотнюк, назвавший новых кандидатов «правительством технократов» и «профессионалами высокого класса».

Уже 20 декабря со своих постов ушли министры иностранных дел, экономики, здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, а также вице-премьер по вопросам реинтеграции страны.

В 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы, и по словам премьер-министра Павла Филипа, министров сменили для «деполитизации правительства».

Временное лишение полномочий

В октябре 2017 года президента Молдовы Игоря Додона уже временно лишали полномочий за отказ утверждать кандидатуру министра обороны.

Президент имеет право отклонять кандидатуру только один раз. Второй отказ назначить предложенного кандидата судьи посчитали «неспособностью президента исполнять свои обязанности».

Тогда на место был назначен Евгений Стурза, но Додон считал назначение нелегитимным и даже отказывался принять присягу нового члена правительства, несмотря на то, что в стране уже почти год не было министра обороны.

Игорь Додон победил на выборах осенью 2016 года путем прямых выборов, которых в Молдове не было с 1996 года.

Молдова является парламентской республикой и все ключевые решения принимает парламент. Президент лишь оглашает решение, принятое парламентом.

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