Конституционный суд Молдовы временно лишил полномочий президента Игоря Додона. По мнению суда, Додон «не выполнил свои конституционные обязанности».

Президент Молдовы Игорь Додон дважды отклонил предложенную премьер-министром Павлом Филиппом кандидатуру на пост министра обороны.

Президент имеет право отклонять кандидатуру только один раз. Второй отказ назначить предложенного кандидата на должность министра обороны судьи посчитали «неспособностью президента исполнять свои обязанности».

Временное лишение полномочий означает, что теперь назначить министра обороны вместо президента может премьер-министр или председатель парламента.

Додон считает незаконным назначение министра обороны без его одобрения, и отказывается принимать присягу Еуджена Стурзу, которого ранее рекомендовал на этот пост премьер-министр.

«Не намерен принимать присягу господина Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда, вследствие чего он не сможет выполнять свои должностные обязанности», — сказал Додон.

Министра обороны в Молдове нет с конца 2016 года, когда Додон отправил в отставку выступающего за объединение с Румынией министра обороны Шалару.

В сентябре того года премьер-министр Молдавии Павел Филип предложил на пост министра политика Еуджена Стурзу.

Президент дважды отклонил предложенную кандидатуру, ссылаясь на непрофессионализм Стурзы.

Глава государства выдвинул на пост министра свою кандидатуру — Виктора Гайчука, который ранее уже был министром обороны.

Правительство оспорило решение президента в конституционном суде.

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