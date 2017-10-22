Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что автономная Каталония временно перейдет в подчинение центральным властям, пока не будет избран новый парламент и правительство региона.

Мадрид хочет распустить власти Каталонии из-за проведения ими референдума о независимости региона.

Конституция Испании позволяет ограничить автономию в случае, если ее действия «угрожают интересам страны».

Однако, закон не позволяет Испании полностью отменить автономию Каталонии.

В планах правительства Испании проведение выборов в парламент региона и создание нового кабинета министров для «восстановления порядка» в автономии.

«Эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии», — сказал Мариано Рахой.

Известно, что 27 октября Сенат Испании рассмотрит решение правительства. В случае согласия, закон об ограничении автономии Каталонии вступит в силу на следующий день.

Газета El Pais пишет, что генеральная прокуратура Испании также готовит иск против главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Если он объявит об отсоединении Каталонии от Испанского государства, то его обвинят в бунте.

Каталонские власти ожидаемо негодуют по поводу действий Мадрида.

«Мариано Рахой фактически объявил о государственном перевороте, цель которого состоит в том, чтобы покончить с демократически избранным правительством. Это авторитарный переворот в стране-участнице ЕС», — сказала председатель каталонского парламента Карме Форкадел.

Карлос Пучдемон возглавил 21 октября многотысячную акцию протеста в Барселоне против решения Мадрида. Он считает решение испанских властей «нападением на демократию».

Ранее, 10 октября, парламент Каталонии подписал «Декларацию представителей Каталонии» о том, что регион становится независимой республикой.

Однако, официальное провозглашение независимости Каталонии отложили, пока шли переговоры с Мадридом по вопросу выхода региона из состава Испании.

Правительство Испании отвергло декларацию о независимости Каталонии.

Референдум о независимости

Референдум о независимости региона состоялся 1 октября. Власти Мадрида и Еврокомиссия признали его «незаконным и антиконституционным».

Дата выборов была известна заранее, поэтому власти успели сменить руководство каталонского МВД и прислали в регион тысячи полицейских.

Полицейским поручили закрыть избирательные участки и помешать местным жителям проголосовать.

Испанская полиция и гражданская гвардия пытались остановить избирателей, разгоняя людей слезоточивым газом, дубинками, резиновыми пулями и грубой силой. В ходе референдума пострадало более 800 человек.

Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.

Каталония — один из наиболее экономически развитых регионов Испании. Население Каталонии составляет около 16% от всего населения страны, при этом они производят около 23% ВВП. Многие каталонцы считают, что Мадрид забирает у них больше, чем отдает.

Соавтор: Даниил Хашковский

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