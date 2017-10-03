Футбольные клубы «Барселона» и «Жирона» поддержали массовые протесты жителей Каталонии, желающих отделить регион от Испании. Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал действия полиции на референдуме и объявил, что готов уйти из испанской сборной по футболу.

Футбольный клуб «Барселона» решил присоединиться к забастовке, организованной общественным движением Table for Democracy.

В течение одного дня будет прекращена любая деятельность клуба. Тренировки первой и юношеских команд отменены.

Кроме «блауграны» поддержку жителям Каталонии также выразил футбольный клуб «Жирона», на время отказавшийся от тренировок.

«Эспаньол», еще один клуб из этого региона, не решился отменять тренировки, однако заявил, что с уважением отнесётся к сотрудникам, которые захотят присоединиться к забастовке.

В воскресенье клуб провёл матч против мадридского «Реала». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «сливочных».

На трибуны столичные болельщики пронесли с собой государственные флаги в знак поддержки единой Испании.

Тем временем, матч «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» прошёл при пустых трибунах. Руководство Ла Лиги запретило переносить матч, несмотря на массовые беспорядки на улицах города.

Самовольный отказ от участия в матче грозил снятием 6 очков, поэтому клуб решил просто провести игру без зрителей. «Сине-гранатовые» победили со счётом 3:0.

После игры футболист «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство действиями полиции и препятствованию властей столицы проведению референдума.

Со слезами на глазах защитник сборной Испании выразил готовность покинуть национальную команду, в случае, если руководство сочтет его проблемой.

Otra parte brillante del discurso de Piqué, sobre la supuesta contradicción entre ser catalán y jugar en la Selección española. Fútbol no es patriotismo. pic.twitter.com/Od7DGSyw5j — Julian Iglesias (@juliandiglesias) October 1, 2017

Сборная Испании, по сообщениям СМИ, вообще может лишиться права участвовать в чемпионате мира 2018 года.

Угрозы Ла Лиги исключением футбольного клуба «Барселона» из числа участников чемпионата Испании ФИФА расценила как вмешательство политических сил в футбол, что противоречит правилам организации.

7 октября сборная Испании должна сыграть матч отборочного раунда к чемпионату мира против Албании.

El vestuario de España quiere que sea Piqué el que decida su futuro https://t.co/UopMc384Fn Por @JFelixDiaz pic.twitter.com/evM8y99qMk — MARCA (@marca) October 2, 2017

В расположение сборной уже прибыли все члены команды, в их числе также и игроки, защищающие цвета «Барселоны».

Фото: Getty Images

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