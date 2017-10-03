Футбольные клубы «Барселона» и «Жирона» поддержали массовые протесты жителей Каталонии, желающих отделить регион от Испании. Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал действия полиции на референдуме и объявил, что готов уйти из испанской сборной по футболу.

Футбольный клуб «Барселона» решил присоединиться к забастовке, организованной общественным движением Table for Democracy.

В течение одного дня будет прекращена любая деятельность клуба. Тренировки первой и юношеских команд отменены.

Кроме «блауграны» поддержку жителям Каталонии также выразил футбольный клуб «Жирона», на время отказавшийся от тренировок.

«Эспаньол», еще один клуб из этого региона, не решился отменять тренировки, однако заявил, что с уважением отнесётся к сотрудникам, которые захотят присоединиться к забастовке.

В воскресенье клуб провёл матч против мадридского «Реала». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «сливочных».

На трибуны столичные болельщики пронесли с собой государственные флаги в знак поддержки единой Испании.

Тем временем, матч «Барселоны» и «Лас-Пальмаса» прошёл при пустых трибунах. Руководство Ла Лиги запретило переносить матч, несмотря на массовые беспорядки на улицах города.

Самовольный отказ от участия в матче грозил снятием 6 очков, поэтому клуб решил просто провести игру без зрителей. «Сине-гранатовые» победили со счётом 3:0.

После игры футболист «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство действиями полиции и препятствованию властей столицы проведению референдума.

Со слезами на глазах защитник сборной Испании выразил готовность покинуть национальную команду, в случае, если руководство сочтет его проблемой.

Сборная Испании, по сообщениям СМИ, вообще может лишиться права участвовать в чемпионате мира 2018 года.

Угрозы Ла Лиги исключением футбольного клуба «Барселона» из числа участников чемпионата Испании ФИФА расценила как вмешательство политических сил в футбол, что противоречит правилам организации.

7 октября сборная Испании должна сыграть матч отборочного раунда к чемпионату мира против Албании.

В расположение сборной уже прибыли все члены команды, в их числе также и игроки, защищающие цвета «Барселоны».

Фото: Getty Images

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