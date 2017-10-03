Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали за посты в социальных сетях с призывами выйти на митинг, Симоновский суд Москвы отправил его под арест на 20 суток.

Навального арестовали еще 29 сентября, когда оппозиционер направлялся в Нижний Новгород на встречу со сторонниками, куда так и не смог попасть.

Вечером того же дня политика отпустили.

Но 2 октября Симоновский суд Москвы посчитал, что Навальный, используя свои странички в социальных сетях, призывал людей к участию в несогласованном митинге, и отправил под арест на 20 суток.

В то же время в Савеловском суде Москвы на аналогичный срок арестовали начальника штаба Навального Леонида Волкова. Он не согласен с арестом и объявил голодовку.

В суде Навальный заявил, что руководители его штаба в Нижнем Новгороде заблаговременно подали заявку о проведении мероприятия в центре города, однако мэрия отказалась от этой идеи и взамен предложила пять других локаций. На одну из них сторонники оппозиционера согласились.

Чуть позже стало известно, что на этой площадке состоится другое мероприятие и Навальному отказали.

Руководство штаба посчитало действия мэрии незаконными и призвало людей все же выйти на митинг.

Этот арест стал для Навального уже третьим в этом году. В середине июня политика арестовали на 25 суток за призывы к участию в несогласованных митингах, которые прошли по всей стране.

А за три месяца до этого на 15 суток в спецприемник оппозиционера отправили за неповиновение полиции во время акции «Он вам не Димон», которая прошла в Москве 26 марта.

На 7 октября Навальный запланировал митинг в Санкт-Петербурге. Несмотря на своё отсутствие, оппозиционер призывает сторонников прийти на акцию.

Соратники Навального сообщили, что подали заявку на проведение митинга и считают его согласованным, так как не получили на своё прошение отказа. Однако мэрия Санкт-Петербурга считает иначе, утверждая, что руководство штаба просто не захотело получить уведомление об отказе. Власти назвали и этот митинг несанкционированным.

Фото: Getty Images

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