Информацию о наличии у полицейского из Санкт-Петербурга американского гражданства и его службе в американской армии следователям сообщил бизнесмен, проходящий по делу о мошенничестве. Полицейского осудили на два года в колонии общего режима.

Полицейский из Санкт-Петербурга Сергей Кулаков был взят под стражу прямо в здании суда — его ждет двухлетний срок в колонии общего режима, штраф на сумму в 10 000 рублей и запрет в течение двух лет на работу в госслужбе.

Его обвинили в превышении должностных полномочий за то, что он при поступлении на работу в полицию скрыл службу в армии США и получение американского гражданства.

Информацию о службе в американской армии следователям рассказал бизнесмен Игорь Хотин, проходящий по делу о мошенничестве.

Хотин, бизнесмен с полицейским прошлым, называет себя «хорошим знакомым» Кулакова и утверждает, что имеет фотографию его американского паспорта.

Кроме того в социальных сетях была найдена фотография человека, очень похожего на Кулакова, в форме американской армии. Сам полицейский утверждал, что это подделка, и он никогда не был в США.

В сентябре 2016 года МВД России начала служебную проверку по этому делу.

Как сообщает «Интерфакс», Сергей Кулаков сначала был сотрудником российских правоохранительных органов, после получил американское гражданство и прослужил в армии США, но вернулся на родину и снова устроился в полицию

Подразделение американской армии, в котором служил Кулаков, участвовало в операциях в Ираке и Афганистане, а сам он имеет должность капрала.

«Оснований считать, что он вновь устроился в российскую полицию, чтобы наносить ущерб безопасности РФ, нет», — подчеркнул источник агентства.

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