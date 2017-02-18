Чтобы спасти автобус с детьми, в который мог врезаться грузовик «КамАЗ», двое полицейских приняли удар на свой автомобиль. Пассажиры автобуса не пострадали, один из полицейских находится в реанимации.

Полицейские из Павлодара Мурат Нурсеитов и Баянбек Жунусов подставили свой служебный автомобиль под удар, чтобы спасти автобус с детьми.

В результате столкновения с грузовиком, Нурсеитов был госпитализирован в Первую павлодарскую больницу.

Он находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.

Его напарник Баянбек Жунусов получил сотрясение мозга, но отказался от госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

Мурат Нурсеитов и Баянбек Жунусов сопровождали школьный автобус, который направлялся в Павлодар. Школьники должны были выступить на лыжных соревнованиях. В автобусе находились 18 детей и четыре воспитателя.

Полиция Павлодара проводит досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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