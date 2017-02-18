Вы устали от того, что автомобили ездят на красный свет или по встречке?

Вас раздражает, что машины паркуются на тротуарах и мешают вам ходить? Вы хотите сделать город безопаснее?

Теперь лично вы сможете изменить ситуацию к лучшему.

Все, что вам нужно будет сделать — скачать приложение Justice Camera, заснять на видео нарушение и отправить его модератору.

Ваше сообщение отправят в милицию и опубликуют на сайте Kloop.kg. Модератор отследит, был ли наказан нарушитель и распространит эту информацию.

Нарушения, с которыми мы будем бороться, — проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии, парковка на тротуарах.

Пока есть приложение только для телефонов на Андроиде. Приложение не доступно для публичного скачивания, так как мы хотим, чтобы первые пользователи прошли инструктаж, чтобы избежать ошибок и злоупотребления.

В будущем эти первые пользователи станут модераторами, а приложение станет доступным для всех. Если вы хотите быть в числе первых пользователей, приходите к нам в офис в понедельник 18:30.

Встреча 20-го февраля

В 18:30 20-го февраля в офисе Клоопе для всех желающих мы проведем мини-тренинг по отправке материалов через приложение, а также по юридическим аспектам съемки нарушений.

Вы познакомитесь с разработчиком приложения, командой тех. поддержки и модераторами, и узнаете, что делать (и куда звонить), если у вас возникнут проблемы при съемке.

По всем вопросам звоните +996 773 703 709.

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Почему не анонимно

Главное условие участия — вы должны быть готовы к тому, что вас могут вызвать в милицию для дачи показаний. Поэтому модератор не будет рассматривать анонимные сообщения, даже если там будет отчетливо видно нарушение.

Мы не хотим завалить МВД гигантским количеством заявлений, которое невозможно будет обработать.

Также мы не хотим, чтобы приложение использовалось для сведения счетов или в личных целях (помните, что у нас было в 1930-х?).



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